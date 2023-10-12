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Нидерланды отправят F-16 в центры обучения украинских пилотов

12 октября 2023 18:25
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор
Нидерланды отправят F-16 в центры обучения украинских пилотов
Истребители F-16. Фото: US Air-Force
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор

Голландские F-16, на которых украинские военные летчики будут учиться пилотировать западные истребители, вскоре отправятся в новый учебный центр в Румынии. Там украинские асы совершат свои первые тренировочные полеты.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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Что известно о передаче F-16 Украине?

Нидерланды являются одними из лидеров среди западных государств, желающих помочь Украине получить F-16. Они планируют пожертвовать значительную часть своих списанных F-16 Украины. Для этого украинским пилотам сначала нужно научиться обслуживать эти самолеты.

По словам Оллонгрен, Нидерланды планируют передать в центр обучения в Румынии от 12 до 18 самолетов. Это должно произойти уже в ближайшие недели. Также пообещала помочь еще больше в последующие месяцы.

США, самое сильное государство в НАТО, будет руководить "коалицией воздушных сил", стремящейся предоставить Украине современные и мощные воздушные силы. Хотя ранее Штаты сомневались в поставках Украине современных истребителей. Они выражали опасения по поводу эскалации конфликта, а также втягивания в войну НАТО. Однако теперь не без давления союзников США согласились на передачу истребителей.

Министр обороны США Ллойд Остин предположил, что первые украинские пилоты будут готовы лететь на F-16 не раньше весны следующего года.

В настоящее время размер помощи Украине Нидерландами составляет 2,1 миллиарда евро. Помощь Украине в последнее время включает в себя не только обучающие самолеты F-16, но и разнообразное военное оборудование. В последние недели Нидерланды доставили Украине пятнадцать танков T-72, финансируя эту инициативу. Также были предоставлены беспилотники, грузовики, боеприпасы и оборудование для разминирования.

Напомним, что вчера, 11 октября, Президент Украины Владимир Зеленский выступал на заседании Рамштайн. Там он отметил важность победы Украины, а также необходимые средства обороны, чтобы пережить зиму.

Еще раньше мы писали о создании базы тренировки пилотов истребителей F-16. Она располагается на территории Румынии, при согласовании первой и Нидерландов.

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