Повітряна тривога зараз ввечері 6 липня — РФ запустила "шахеди"

Низка областей "почервоніли" — які цілі запустила Росія
Повітряна тривога в Україні зараз 6 липня поширилась на Харківську, Сумську та Донецьку області. Росія знову атакує ударними безпілотниками, що летять через Харківщину.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога ввечері 6 липня
"Шахеди" на півночі Харківщини! Напрямок руху — південний", — попереджають українські військові.
Таким чином повітряна тривога охопила Сумську, Харківську й Донецьку області.
Оновлено 23:57. Повітряні сили оновили інформацію щодо руху БпЛА:
- нова група "шахедів" із Бєлгородської області Росії, на північ Харківської, курс — південний;
- південніше Харкова — курсом на південний захід;
- в Сумській області — курсом на захід.
- на сході Кіровоградської області — на захід.
Оновлено 00:24. З'явилась актуальна інформація щодо "шахедів" від українських захисників:
- у Дніпропетровській області — курсом на Дніпро;
- на півночі Харківської — курс південний;
- у Полтавській — рух у напрямку Кременчука;
- у Кіровоградській — курс на Миколаївську область.
Окрім трьох вищезазначених, повітряну тривогу оголосили в таких областях:
- Полтавській,
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Дніпропетровській.
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