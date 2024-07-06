Повітряна тривога зараз ввечері 6 липня — РФ запустила "шахеди"

ППО працює по ворожих цілях. Ілюстративне фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз 6 липня поширилась на Харківську, Сумську та Донецьку області. Росія знову атакує ударними безпілотниками, що летять через Харківщину.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога ввечері 6 липня

"Шахеди" на півночі Харківщини! Напрямок руху — південний", — попереджають українські військові.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога охопила Сумську, Харківську й Донецьку області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:57. Повітряні сили оновили інформацію щодо руху БпЛА:

нова група "шахедів" із Бєлгородської області Росії, на північ Харківської, курс — південний;

південніше Харкова — курсом на південний захід;

в Сумській області — курсом на захід.

на сході Кіровоградської області — на захід.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:24. З'явилась актуальна інформація щодо "шахедів" від українських захисників:

у Дніпропетровській області — курсом на Дніпро;

на півночі Харківської — курс південний;

у Полтавській — рух у напрямку Кременчука;

у Кіровоградській — курс на Миколаївську область.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Окрім трьох вищезазначених, повітряну тривогу оголосили в таких областях:

Полтавській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Дніпропетровській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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