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Низка областей "почервоніли" — які цілі запустила Росія

6 липня 2024 23:33
оновлено: 00:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз ввечері 6 липня — РФ запустила "шахеди"
ППО працює по ворожих цілях. Ілюстративне фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 6 липня поширилась на Харківську, Сумську та Донецьку області. Росія знову атакує ударними безпілотниками, що летять через Харківщину.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога ввечері 6 липня

"Шахеди" на півночі Харківщини! Напрямок руху — південний", — попереджають українські військові.

Повітряна тривога зараз 6 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога охопила Сумську, Харківську й Донецьку області.

Мапа повітряної тривоги 6 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:57. Повітряні сили оновили інформацію щодо руху БпЛА:

  • нова група "шахедів" із Бєлгородської області Росії, на північ Харківської, курс — південний;
  • південніше Харкова — курсом на південний захід;
  • в Сумській області — курсом на захід.
  • на сході Кіровоградської області — на захід.
Повітряна тривога в ніч проти 7 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:24. З'явилась актуальна інформація щодо "шахедів" від українських захисників:

  • у Дніпропетровській області — курсом на Дніпро;
  • на півночі Харківської — курс південний;
  • у Полтавській — рух у напрямку Кременчука;
  • у Кіровоградській — курс на Миколаївську область.
Загроза ударних безпілотників вночі 7 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Окрім трьох вищезазначених, повітряну тривогу оголосили в таких областях:

  • Полтавській,
  • Кіровоградській,
  • Миколаївській,
  • Дніпропетровській.
Мапа тривоги 7 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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