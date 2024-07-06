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Ряд областей "покраснели" — какие цели запустила Россия

6 июля 2024 23:33
обновлено: 00:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас вечером 6 июля - РФ запустила "шахеды"
ПВО работает по враждебным целям. Иллюстративное фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 6 июля распространилась на Харьковскую, Сумскую и Донецкую области. Россия снова атакует летящими через Харьковщину ударными беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 6 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила Сумскую, Харьковскую и Донецкую области.

Карта воздушной тревоги 6 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:57. Воздушные силы обновили информацию о движении БпЛА:

  • новая группа "шахедов" из Белгородской области России, к северу Харьковской, курс - южный;
  • южнее Харькова — курсом на юго-запад;
  • в Сумской области - курсом на запад.
  • на востоке Кировоградской области - на запад.
Воздушная тревога в ночь на 7 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:24. Появилась актуальная информация о "шахедах" от украинских защитников:

  • в Днепропетровской области - курсом на Днепр;
  • на севере Харьковской – курс южный;
  • в Полтавской - движение в направлении Кременчуга;
  • в Кировоградской - курс на Николаевскую область.
Угроза ударных беспилотников ночью 7 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Кроме трех вышеупомянутых, воздушную тревогу объявили в следующих областях:

  • Полтавской,
  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Днепропетровской.
Карта тревоги 7 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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