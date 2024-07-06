Воздушная тревога сейчас вечером 6 июля - РФ запустила "шахеды"

Ряд областей "покраснели" — какие цели запустила Россия
Воздушная тревога в Украине 6 июля распространилась на Харьковскую, Сумскую и Донецкую области. Россия снова атакует летящими через Харьковщину ударными беспилотниками.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога вечером 6 июля
"Шахеды" на севере Харьковщины! Направление движения - южное" , - предупреждают украинские военные.
Таким образом, воздушная тревога охватила Сумскую, Харьковскую и Донецкую области.
Обновлено 23:57. Воздушные силы обновили информацию о движении БпЛА:
- новая группа "шахедов" из Белгородской области России, к северу Харьковской, курс - южный;
- южнее Харькова — курсом на юго-запад;
- в Сумской области - курсом на запад.
- на востоке Кировоградской области - на запад.
Обновлено 00:24. Появилась актуальная информация о "шахедах" от украинских защитников:
- в Днепропетровской области - курсом на Днепр;
- на севере Харьковской – курс южный;
- в Полтавской - движение в направлении Кременчуга;
- в Кировоградской - курс на Николаевскую область.
Кроме трех вышеупомянутых, воздушную тревогу объявили в следующих областях:
- Полтавской,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Днепропетровской.
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