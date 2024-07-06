Воздушная тревога сейчас вечером 6 июля - РФ запустила "шахеды"

ПВО работает по враждебным целям. Иллюстративное фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине 6 июля распространилась на Харьковскую, Сумскую и Донецкую области. Россия снова атакует летящими через Харьковщину ударными беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога вечером 6 июля

"Шахеды" на севере Харьковщины! Направление движения - южное" , - предупреждают украинские военные.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила Сумскую, Харьковскую и Донецкую области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:57. Воздушные силы обновили информацию о движении БпЛА:

новая группа "шахедов" из Белгородской области России, к северу Харьковской, курс - южный;

южнее Харькова — курсом на юго-запад;

в Сумской области - курсом на запад.

на востоке Кировоградской области - на запад.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:24. Появилась актуальная информация о "шахедах" от украинских защитников:

в Днепропетровской области - курсом на Днепр;

на севере Харьковской – курс южный;

в Полтавской - движение в направлении Кременчуга;

в Кировоградской - курс на Николаевскую область.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Кроме трех вышеупомянутых, воздушную тревогу объявили в следующих областях:

Полтавской,

Кировоградской,

Николаевской,

Днепропетровской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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