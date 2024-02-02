Нова партія "шахедів" перетнула кордон зараз 2 лютого — повітряна тривога

Шахед летить повітряним простором вночі. Фото: NTA

Повітряна тривога в Україні 2 лютого не припиняє ширитись областями. Нові безпілотники, які запустила Росія, вже на півночі Херсонської області й прямують на північ. Також є "шахеди" на Житомирщині.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 2 лютого

Українські військові зазначають, що виявили нові безпілотники на півночі Херсонської області, звідки вони прямують до Дніпропетровської, а саме — Кривого Рогу.

Також "шахеди" з Житомирської області летять до Житомира.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:45. Наразі повітряна тривога охопила такі області:

Житомирську,

Одеську,

Кіровоградську,

Миколаївську,

Херсонську,

Дніпропетровську,

Запорізьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:57. Повітряні сили попереджають про безпілотники в бік Кривого Рогу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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