Нова партія "шахедів" перетнула кордон зараз 2 лютого — повітряна тривога

Нова партія "шахедів" перетнула кордон — повітряна тривога шириться областями
2 лютого 2024 23:39
оновлено: 23:57
Шахед летить повітряним простором вночі. Фото: NTA
Повітряна тривога в Україні 2 лютого не припиняє ширитись областями. Нові безпілотники, які запустила Росія, вже на півночі Херсонської області й прямують на північ. Також є "шахеди" на Житомирщині.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Українські військові зазначають, що виявили нові безпілотники на півночі Херсонської області, звідки вони прямують до Дніпропетровської, а саме — Кривого Рогу.
Також "шахеди" з Житомирської області летять до Житомира.
Оновлено 23:45. Наразі повітряна тривога охопила такі області:
- Житомирську,
- Одеську,
- Кіровоградську,
- Миколаївську,
- Херсонську,
- Дніпропетровську,
- Запорізьку.
Оновлено 23:57. Повітряні сили попереджають про безпілотники в бік Кривого Рогу.
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