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Нова партія "шахедів" перетнула кордон — повітряна тривога шириться областями

2 лютого 2024 23:39
оновлено: 23:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нова партія "шахедів" перетнула кордон зараз 2 лютого — повітряна тривога
Шахед летить повітряним простором вночі. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні 2 лютого не припиняє ширитись областями. Нові безпілотники, які запустила Росія, вже на півночі Херсонської області й прямують на північ. Також є "шахеди" на Житомирщині.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Українські військові зазначають, що виявили нові безпілотники на півночі Херсонської області, звідки вони прямують до Дніпропетровської, а саме — Кривого Рогу.

Також "шахеди" з Житомирської області летять до Житомира.

Скриншот повідомлення з телграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні 2 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:45. Наразі повітряна тривога охопила такі області:

  • Житомирську,
  • Одеську,
  • Кіровоградську,
  • Миколаївську,
  • Херсонську,
  • Дніпропетровську,
  • Запорізьку.
Мапа повітряної тривоги в Україні 2 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:57. Повітряні сили попереджають про безпілотники в бік Кривого Рогу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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