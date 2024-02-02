Новая партия "шахедов" пересекла границу сейчас 2 февраля - воздушная тревога

Новая партия "шахедов" пересекла границу - воздушная тревога распространяется по областям
Воздушная тревога в Украине 2 февраля не прекращает распространяться по областям. Новые беспилотники, запущенные Россией, уже на севере Херсонской области и направляются на север. Также есть "шахеды" в Житомирской области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога сейчас 2 февраля
Украинские военные отмечают, что обнаружили новые беспилотники на севере Херсонской области, откуда они направляются в Днепропетровскую, а именно Кривой Рог.
Также "шахеды" из Житомирской области улетают в Житомир.
Обновлено 23:45. В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:
- Житомирскую,
- Одесскую,
- Кировоградская,
- Николаевскую,
- Херсонскую,
- Днепропетровске,
- Запорожская.
Обновлено 23:57. Воздушные силы предупреждают о беспилотниках в сторону Кривого Рога.
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