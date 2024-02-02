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Новая партия "шахедов" пересекла границу - воздушная тревога распространяется по областям

2 февраля 2024 23:39
обновлено: 23:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Новая партия "шахедов" пересекла границу сейчас 2 февраля - воздушная тревога
Шахед летит по воздуху ночью. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 2 февраля не прекращает распространяться по областям. Новые беспилотники, запущенные Россией, уже на севере Херсонской области и направляются на север. Также есть "шахеды" в Житомирской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Украинские военные отмечают, что обнаружили новые беспилотники на севере Херсонской области, откуда они направляются в Днепропетровскую, а именно Кривой Рог.

Также "шахеды" из Житомирской области улетают в Житомир.

Скриншот сообщения с телграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине 2 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:45. В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:

  • Житомирскую,
  • Одесскую,
  • Кировоградская,
  • Николаевскую,
  • Херсонскую,
  • Днепропетровске,
  • Запорожская.
Карта воздушной тревоги в Украине 2 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:57. Воздушные силы предупреждают о беспилотниках в сторону Кривого Рога.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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