Новая партия "шахедов" пересекла границу сейчас 2 февраля - воздушная тревога

Шахед летит по воздуху ночью. Фото: NTA

Воздушная тревога в Украине 2 февраля не прекращает распространяться по областям. Новые беспилотники, запущенные Россией, уже на севере Херсонской области и направляются на север. Также есть "шахеды" в Житомирской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 2 февраля

Украинские военные отмечают, что обнаружили новые беспилотники на севере Херсонской области, откуда они направляются в Днепропетровскую, а именно Кривой Рог.

Также "шахеды" из Житомирской области улетают в Житомир.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:45. В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:

Житомирскую,

Одесскую,

Кировоградская,

Николаевскую,

Херсонскую,

Днепропетровске,

Запорожская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:57. Воздушные силы предупреждают о беспилотниках в сторону Кривого Рога.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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