Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Нові оборонні пакети та угоди з партнерами — основне зі звернення Зеленського arrow

Нові оборонні пакети та угоди з партнерами — основне зі звернення Зеленського

20 січня 2024 17:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Нові оборонні пакети та угоди з партнерами — основне зі звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський розповів, що проводить наради щодо майбутніх міжнародних заходів. Зокрема, це стосується й відносин з європейськими партнерами України.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Читайте також:

Угоди України з партнерами 

"Також це стосується безпекових гарантій для України. Готуємо нові угоди з партнерами — сильні двосторонні угоди", — зазначив він.

За словами Зеленського, січень та лютий мають принести відповідні результати — вже відомі конкретні дати, коли можуть "бути нові й сильні документи".

На його думку, за допомогою безпекових гарантій з іншими країнами вдається реанімувати систему міжнародного права.

"І коли для України буде повернуто справедливість, коли наша безпека буде відновлена, це й для інших у світі працюватиме", — додав Президент.

null
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що держава у жодному разі не піде ні на які поступки країні-агреса Росії.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вчора, 19 січня, вручив сертифікати на квартири Героям України. Водночас їх також отримали й рідні загиблих Героїв. 

Володимир Зеленський
Європа
безпека
угода
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі