Нові оборонні пакети та угоди з партнерами — основне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів, що проводить наради щодо майбутніх міжнародних заходів. Зокрема, це стосується й відносин з європейськими партнерами України.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

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"Також це стосується безпекових гарантій для України. Готуємо нові угоди з партнерами — сильні двосторонні угоди", — зазначив він.

За словами Зеленського, січень та лютий мають принести відповідні результати — вже відомі конкретні дати, коли можуть "бути нові й сильні документи".

На його думку, за допомогою безпекових гарантій з іншими країнами вдається реанімувати систему міжнародного права.

"І коли для України буде повернуто справедливість, коли наша безпека буде відновлена, це й для інших у світі працюватиме", — додав Президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що держава у жодному разі не піде ні на які поступки країні-агреса Росії.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вчора, 19 січня, вручив сертифікати на квартири Героям України. Водночас їх також отримали й рідні загиблих Героїв.