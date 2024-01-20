Новые оборонные пакеты и соглашения с партнерами — основное из обращения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что проводит совещания по поводу будущих международных мероприятий. В частности, это касается и отношений с европейскими партнерами Украины.
Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Соглашения Украины с партнерами
"Также это касается гарантий безопасности для Украины. Готовим новые соглашения с партнерами — сильные двусторонние соглашения", — отметил он.
По словам Зеленского, январь и февраль должны принести соответствующие результаты — уже известны конкретные даты, когда могут "быть новые и сильные документы".
По его мнению, с помощью гарантий безопасности с другими странами удается реанимировать систему международного права.
"И когда для Украины будет возвращена справедливость, когда наша безопасность будет восстановлена, это и для других в мире будет работать", — добавил Президент.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что государство ни в коем случае не пойдет ни на какие уступки стране-агрессору России.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 января, вручил сертификаты на квартиры Героям Украины. В то же время их также получили и родные погибших Героев.
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