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Нові подробиці про падіння Іл-76 та кібератака на Укрпошту — ефір Новини.LIVE

26 січня 2024 07:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нові подробиці про падіння Іл-76 та кібератака на Укрпошту — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нові подробиці падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області, кібератака на "Нафтогаз" та "Укрпошту" і реакція Німеччини на заяву Дмитра Кулеби про кількість військової допомоги. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Прямий ефір можна дивитись на нашому YouTube-каналі.

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 Що обговорюватимуть експерти

Експерти обговорять нещодавню заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеба що КНДР краще постачає боєприпаси Росії, ніж західні партнери Україні. На такі слова відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він сказав, що "північнокорейські поставки бачить трохи в іншому світлі. Це може бути багато, але якість на суттєво іншому рівні".

Також у ГУР заявили, що на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області, мали перебувати російські військово-політичні VIP-представники. Однак в останній момент спецслужби заборонили їм сідати на цей літак.

Гості студії також поговорять про ранкову кібератаку "Нафтогазу, 25 січня. ТодіпПро технічний збій у своїх IT-системах повідомила і "Укрпошта". 

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Анатолій Храпчинський — експерт з авіації,
  • Олексій Кошель — політичний експерт,
  • Олексій Гетьман — військовий оглядач, майор запасу,
  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад", ї
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій,
  • Андрій Длігач — доктор економічних наук, професор КНУ, Голова ради Коаліції бізнес-спільнот

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Росія могла використати українських військовополонених, як живий щит для перевезення зброї літаком Іл-76, який впав у Бєлгородській області. За його словами, сценарії цієї події могли бути різними.

Укрпошта
літак
Нафтогаз
аварія
кібератака
Бєлгородська область
війна в Україні

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