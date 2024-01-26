Новые подробности о падении Ил-76 и кибератаке на Укрпочту — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Новые подробности падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области, кибератака на "Нефтегаз" и "Укрпочту" и реакция Германии на заявление Дмитрия Кулебы о количестве военной помощи. Об этом и не только поговорят гости студии Новини.LIVE

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Что будут обсуждать эксперты

Эксперты обсудят недавнее заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, что КНДР лучше поставляет боеприпасы России, чем западные партнеры Украине. На такие слова отреагировал министр обороны Германии Борис Писториус. Он сказал, что "северокорейские поставки видит немного в другом свете. Это может быть много, но качество на существенно другом уровне".

Также в ГУР заявили, что на борту упавшего в Белгородской области самолета Ил-76 должны были находиться российские военно-политические VIP-представители. Однако спецслужбы запретили им садиться на этот самолет.

Гости студии также поговорят о утренней кибератаке "Нафтогаза" 25 января. Тогда о техническом сбое в своих IT-системах сообщила и "Укрпочта".

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Анатолий Храпчинский — эксперт по авиации,

Алексей Кошель — политический эксперт,

Алексей Гетьман — военный обозреватель, майор запаса,

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин"

Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий,

Андрей Длигач — доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Россия могла использовать украинских военнопленных как живой щит для перевозки оружия самолетом Ил-76, который упал в Белгородской области. По его словам, сценарии этого события могли быть разными.