Новий наступ РФ — Подоляк прокоментував ймовірність штурму окупантів

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: РБК-Україна

Нині Росія вже не в тому стані, щоб організувати якусь масштабну наступальну операцію, як на початку 2022 року. Водночас загарбники намагаються активно штурмувати на окремих ділянках фронту, зокрема у Донецькій області.

Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

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Подоляк розповів, що зараз російська армія воює виключно кількістю і таких наступів, як були на початку війни, вони організувати вже не можуть.

"Так, у них є відповідна непогана зброя, яку вони використовують. Є стара зброя, але є новітні зразки й це вже питання до санкцій, чому наприкінці 2023 року вони могли спокійно виготовити "Іскандери" чи "Калібри" й так далі. Однак Росія вже не в тому стані, щоб організувати таку масштабну наступальну операцію", — йдеться у повідомленні.

За його словами, зараз окупанти намагаються проводити локальні штурми на Донецькому напрямку, адже там спостерігається по 60-80 боєзіткнень за добу. Однак, за два роки війна Україна вже знає і вміє цьому протистояти.

Радник керівника ОП також зазначив, якщо ми хочемо знищити резерви ворога, для цього нам потрібно далекобійні ракети і у великій кількості. Подоляк підкреслив, що не можна кількісно воювати проти кількісно побудованої армії.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що російські окупанти можуть почати широкомасштабний наступ на території України вже влітку 2024 року. Метою армії РФ, ймовірно, може бути повна окупація Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що не відмовиться від окупованих територій України. За його словами, всі нібито розуміють, що це неможливо.