Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Новий наступ РФ — Подоляк прокоментував ймовірність штурму окупантів arrow

Новий наступ РФ — Подоляк прокоментував ймовірність штурму окупантів

27 січня 2024 11:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Новий наступ РФ — Подоляк прокоментував ймовірність штурму окупантів
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: РБК-Україна
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нині Росія вже не в тому стані, щоб організувати якусь масштабну наступальну операцію, як на початку 2022 року. Водночас загарбники намагаються активно штурмувати на окремих ділянках фронту, зокрема у Донецькій області.

Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

Читайте також:

Чи може РФ організувати масштабний наступ

Подоляк розповів, що зараз російська армія воює виключно кількістю і таких наступів, як були на початку війни, вони організувати вже не можуть. 

"Так, у них є відповідна непогана зброя, яку вони використовують. Є стара зброя, але є новітні зразки й це вже питання до санкцій, чому наприкінці 2023 року вони могли спокійно виготовити "Іскандери" чи "Калібри" й так далі. Однак Росія вже не в тому стані, щоб організувати таку масштабну наступальну операцію", — йдеться у повідомленні. 

За його словами, зараз окупанти намагаються проводити локальні штурми на Донецькому напрямку, адже там спостерігається по 60-80 боєзіткнень за добу. Однак, за два роки війна Україна вже знає і вміє цьому протистояти.

Радник керівника ОП також зазначив, якщо ми хочемо знищити резерви ворога, для цього нам потрібно далекобійні ракети і у великій кількості. Подоляк підкреслив, що не можна кількісно воювати проти кількісно побудованої армії.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що російські окупанти можуть почати широкомасштабний наступ на території України вже влітку 2024 року. Метою армії РФ, ймовірно, може бути повна окупація Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що не відмовиться від окупованих територій України. За його словами, всі нібито розуміють, що це неможливо.

Михайло Подоляк
росіяни
військові
війна в Україні
штурмова бригада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі