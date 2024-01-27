Новое наступление РФ — Подоляк прокомментировал вероятность штурма оккупантов

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: РБК-Украина

Сейчас Россия уже не в том состоянии, чтобы организовать какую-нибудь масштабную наступательную операцию, как в начале 2022 года. В то же время, захватчики пытаются активно штурмовать на отдельных участках фронта, в частности в Донецкой области.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

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Подоляк рассказал, что сейчас российская армия сражается исключительно количеством и таких наступлений, как были в начале войны, они организовать уже не могут.

"Да, у них есть соответствующее неплохое оружие, которое они используют. Есть старое оружие, но есть новейшие образцы и это уже вопрос к санкциям, почему в конце 2023 года они могли спокойно изготовить "Искандеры" или "Калибры" и так далее. Однако Россия уже не в том состоянии, чтобы организовать столь масштабную наступательную операцию", — говорится в сообщении.

По его словам, сейчас оккупанты пытаются проводить локальные штурмы на Донецком направлении, ведь там наблюдается по 60-80 боеприкосновений в сутки. Однако через два года война Украина уже знает и умеет этому противостоять.

Советник руководителя ОП также отметил, что если мы хотим уничтожить резервы врага, для этого нам нужны дальнобойные ракеты и в большом количестве. Подоляк подчеркнул, что нельзя количественно воевать против количественно построенной армии.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что российские оккупанты могут начать широкомасштабное наступление на территории Украины уже летом 2024 года. Целью армии РФ, возможно, может быть полная оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что не откажется от оккупированных территорий Украины. По его словам, все вроде бы понимают, что это невозможно.