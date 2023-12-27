Обстріл Херсона та підтримка Зеленським закону про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Верховна Рада України зареєструвала новий законопроєкт щодо змін у проведенні мобілізації. Він викликав шквал критики та хвилювань серед населення. Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Прямий ефір можна переглянути о 08:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Про що ефір

Вчора, 26 грудня, Росія вдарила по залізничному вокзалу в Херсоні: загинув поліцейський, є поранені.

Обговорення законопроєкту про зміни в мобілізації має бути публічним — буде правильним, щоб нові норми щодо мобілізації обговорювалися та ухвалювалися не кулуарно.

Водночас лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що її фракція не голосуватиме за урядовий законопроєкт щодо удосконалення мобілізації.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE.

Ними стали: командир 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу "Рубіж" НГУ Петро Кузик з позивним "Апостол"; дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко; політичний експерт, Ярослав Макітра, політолог, Керівних політичних програм дослідницької компанії "Соціополіс" Олексій Кошель та народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Раніше ми писали, кого вважатимуть непридатним до служби згідно з новим законопроєктом про мобілізацію.

Крім того, українці та експерти один поперед одного обговорють новий законопроєкт про мобілізацію, адже в ньому достатньо сенсативних норм. Своєю чергою і монобільшість, і банківські установи утримуються від коментарів. А ті, хто і раніше критикував чинну владу, знаходять що сказати про новий документ у парламенті.