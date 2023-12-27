Обстрел Херсона и поддержка Зеленским закона о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Верховная Рада Украины зарегистрировала новый законопроект по изменениям в проведении мобилизации. Он вызвал шквал критики и волнений у населения. Об этом и не только поговорят в эфире Новини.LIVE.

Прямой эфир можно посмотреть в 08:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Обсуждение законопроекта об изменениях в мобилизации должно быть публичным — будет правильным, чтобы новые нормы мобилизации обсуждались и принимались не кулуарно.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция не будет голосовать за правительственный законопроект по усовершенствованию мобилизации.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE.

Ими стали: командир 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления "Рубеж" НГУ Петр Кузык с позывным "Апостолом"; дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко; политический эксперт, Ярослав Макитра, политолог, Руководящие политические программы исследовательской компании "Социополис" Алексей Кошель и народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Ранее мы писали, кого сочтут непригодным к службе согласно новому законопроекту о мобилизации.

Кроме того, украинцы и эксперты обсуждают друг перед другом новый законопроект о мобилизации, ведь в нем достаточно сенсативных норм. В свою очередь и монобольшинство, и банковские учреждения воздерживаются от комментариев. А те, кто и раньше критиковал действующую власть, находят, что сказать о новом документе в парламенте.