Обстріл Полтавської області — в ОВА розповіли про масштаби руйнувань
Внаслідок атаки російських окупантів на Полтавську область постраждав житловий будинок. На нього впали уламки збитого безпілотника.
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Наслідки атаки на Полтавську область
Зазначається, що попередньо, уламки збитого "шахеда" спричинили пошкодження житлового будинку в Миргородському районі Полтавської області. Власникам обіцяють компенсацію.
"Під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, ворожого БпЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі. За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Уже вранці на місці буде працювати профільна комісія, яка зафіксує руйнування. Власники будинку отримують грошову допомогу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Україні триває повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників. Небезпека поширилась на Київську, Черкаську, Кіровоградську та інші області.
Також ми писали, що в Черкаській області гриміли вибухи. Попередньо, робота ППО.
Додамо, що вибухи також чули жителі Запоріжжя. За їх словами, було дуже гучно.
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