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Обстріл Полтавської області — в ОВА розповіли про масштаби руйнувань

20 грудня 2023 23:40
оновлено: 00:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Обстріл Полтавської області — в ОВА розповіли про масштаби руйнувань
Працівники ДСНС ліквідують наслідки обстрілу РФ. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Внаслідок атаки російських окупантів на Полтавську область постраждав житловий будинок. На нього впали уламки збитого безпілотника.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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Зазначається, що попередньо, уламки збитого "шахеда" спричинили пошкодження житлового будинку в Миргородському районі Полтавської області. Власникам обіцяють компенсацію.

"Під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, ворожого БпЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі. За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Уже вранці на місці буде працювати профільна комісія, яка зафіксує руйнування. Власники будинку отримують грошову допомогу", — йдеться в повідомленні. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна

Нагадаємо, що в Україні триває повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників. Небезпека поширилась на Київську, Черкаську, Кіровоградську та інші області.

Також ми писали, що в Черкаській області гриміли вибухи. Попередньо, робота ППО.

Додамо, що вибухи також чули жителі Запоріжжя. За їх словами, було дуже гучно.

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