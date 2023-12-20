Обстріл Полтавської області — в ОВА розповіли про масштаби руйнувань

Працівники ДСНС ліквідують наслідки обстрілу РФ. Фото: ДСНС

Внаслідок атаки російських окупантів на Полтавську область постраждав житловий будинок. На нього впали уламки збитого безпілотника.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Читайте також:

Наслідки атаки на Полтавську область

Зазначається, що попередньо, уламки збитого "шахеда" спричинили пошкодження житлового будинку в Миргородському районі Полтавської області. Власникам обіцяють компенсацію.

"Під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, ворожого БпЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі. За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Уже вранці на місці буде працювати профільна комісія, яка зафіксує руйнування. Власники будинку отримують грошову допомогу", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна

Нагадаємо, що в Україні триває повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників. Небезпека поширилась на Київську, Черкаську, Кіровоградську та інші області.

Також ми писали, що в Черкаській області гриміли вибухи. Попередньо, робота ППО.

Додамо, що вибухи також чули жителі Запоріжжя. За їх словами, було дуже гучно.