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Обстріли росіян та удари ЗСУ — головне з вечірнього зведення Генштабу

28 жовтня 2023 19:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Обстріли росіян та удари ЗСУ — головне з вечірнього зведення Генштабу
Українські військові на танку. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Триває 612 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти української держави. Протягом доби відбулося 48 бойових зіткнень, ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та штурмові дії на Бахмутському напрямках. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу

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Протягом доби відбулося 48 бойових зіткнень. 

Ворог здійснив 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, завдав 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. 

"На жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні. 

Окрім цього, росіяни завдали чергового ракетного удару по Україні, використавши 4 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К". Сили ППО знищили три повітряні цілі. 

Успішні удари ЗСУ

Водночас Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та штурмові дії на Бахмутському напрямках. 

Протягом доби авіація ЗСУ 5 разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. До того ж підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та артилерійський засіб ворога.

Контрнаступ ЗСУ
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Ситуація на напрямках 

  • На Волинському та Поліському напрямках — обстановка без суттєвих змін. 
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках — росіяни проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
  • На Куп’янському напрямку — ворог проводив безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де українські захисники відбили 5 атак противника.
  • На Лиманському напрямку — ворог наступальні дії не проводив.
  • На Бахмутському напрямку — ворог безуспішно намагався відновити втрачені позиції в районах Кліщіївки та Андріївки, де українські захисники відбили 6 атак противника.
  • На Авдіївському напрямку — ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне Донецької області, де ЗСУ відбили понад 10 атак.
  • На Мар’їнському напрямку — Сили оборони відбили 16 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку — ворог проводив безуспішні штурмові дії біля Старомайорського та південніше Золотої Ниви Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку — росіяни намагалися відновити втрачені позиції біля Вербового Запорізької області, успіху не мали.
  • На Херсонському напрямку — окупанти продовжували завдати авіаційних ударів по населених пунктах. 
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Інформація про ситуацію на фронті. Фото: скриншот зі зведення Генштабу
Контрнаступ ЗСУ
Інформація про ситуацію на фронті. Фото: скриншот зі зведення Генштабу

Нагадаємо, що українські Збройні сили незначно просунулися на лівому березі Херсонської області. На це вказують геолокаційні дані, опубліковані 27 жовтня.

Додамо, протягом минулої доби, 26 жовтня, відбулося 60 бойових зіткнень.

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