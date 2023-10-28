Обстрелы россиян и удары ВСУ — главное из вечерней сводки Генштаба

Украинские военные на танке. Фото: Генштаб

Продолжаются 612 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против украинского государства. За сутки произошло 48 боевых столкновений, ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и штурмовые действия на Бахмутском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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В течение суток произошло 48 боевых столкновений.

Враг совершил 5 ракетных и 18 авиационных ударов, нанес 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"К сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Кроме этого, россияне нанесли очередной ракетный удар по Украине, использовав 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К". Силы ПВО уничтожили три воздушных цели.

Успешные удары ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и штурмовые действия на Бахмутском направлениях.

В течение суток авиация ВСУ 5 раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. К тому же, подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство врага.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях — обстановка без существенных изменений.

— обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях — россияне проводят диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливают населенные пункты с территории РФ, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

— россияне проводят диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливают населенные пункты с территории РФ, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. На Купянском направлении — враг проводил безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где украинские защитники отбили 5 атак противника.

— враг проводил безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где украинские защитники отбили 5 атак противника. На Лиманском направлении — враг наступательные действия не проводил.

— враг наступательные действия не проводил. На Бахмутском направлении — враг безуспешно пытался восстановить утраченные позиции в районах Клищиевки и Андреевки, где украинские защитники отбили 6 атак противника.

— враг безуспешно пытался восстановить утраченные позиции в районах Клищиевки и Андреевки, где украинские защитники отбили 6 атак противника. На Авдеевском направлении — враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Тоненькое, Опытное Донецкой области, где ВСУ отбили более 10 атак.

— враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Тоненькое, Опытное Донецкой области, где ВСУ отбили более 10 атак. На Марьинском направлении — Силы обороны отбили 16 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

— Силы обороны отбили 16 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении — враг проводил безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского и южнее Золотой Нивы Донецкой области.

— враг проводил безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского и южнее Золотой Нивы Донецкой области. На Запорожском направлении — россияне пытались восстановить утраченные позиции у Вербового Запорожской области, успеха не имели.

— россияне пытались восстановить утраченные позиции у Вербового Запорожской области, успеха не имели. На Херсонском направлении — оккупанты продолжали наносить авиационные удары по населенным пунктам.

Информация о ситуации на фронте. Фото: скриншот со сведения Генштаба

Информация о ситуации на фронте. Фото: скриншот со сведения Генштаба

Напомним, что украинские вооруженные силы незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области. На это указывают геолокационные данные, опубликованные 27 октября.

Добавим, за прошедшие сутки, 26 октября, произошло 60 боевых столкновений.