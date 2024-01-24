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Обстріли Сумщини за добу — в ОВА розповіли деталі ворожих атак

24 січня 2024 07:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Обстріли Сумщини за добу — в ОВА розповіли деталі ворожих атак
Знищений внаслідок обстрілу будинок. Ілюстративне фото: facebook / Юрій Бова
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

За попередню добу окупанти здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. В регіоні зафіксовано 158 вибухів. Ворог атакував Сумщину безпілотниками, FPV-дронами, з артилерії тощо.

Про це повідомили в Сумській військовій обласній адміністрації.

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Як зазначають у Сумській ОВА, під обстріл ворога потрапили Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська громади.  Зокрема, на Великописарівську громаду росіяни скинули ВОГ, використавши безпілотники. В районі пролунало чотири вибухи. Також громада зазнала мінометних обстрілів, було чутно 24 вибухи. Загарбники напередодні завдали удару з касетного боєприпасу — шість вибухів.

Під мінометним обстрілом ворога опинилася також і Білопільська громада, внаслідок цього пролунало 45 вибухів. Також на громаду противник випустив FPV-дрони, обстріляв з гранатометів та артилерії, в населених пунктах пролунало ще 40 вибухів.

"Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів), гранатометів СПГ (4 вибухи), артилерії (5 вибухів), скинув ВОГ за допомогою БпЛА (2 вибухи). Також відбулося влучання дрона типу FPV (1 вибух)", — зазначили в Сумській ОВА.

У Свеській громаді за добу пролунало два вибухи через обстріл росіян з артилерії.

Юнаківська громада зазнала мінометного обстрілу, в населених пунктах було чутно 11 вибухів. Також вона опинилася під артилерійською атакою ворога, пролунало 5 вибухів.

Скриншот допису Сумської ОВА
Скриншот допису Сумської ОВА

Нагадаємо, вранці 23 січня росіяни атакували Сумську область. Під прицілом окупантів опинилася Шостка. В місті зазнали руйнувань об’єкти критичної інфраструктури.

Додамо, протягом 15 січня окупанти 23 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. На Миропільську громаду загарбники скинули три міни. 

війна
безпілотники
Україна
Сумська область
обстріли
окупанти
дрони
Росія
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