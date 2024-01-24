Обстріли Сумщини за добу — в ОВА розповіли деталі ворожих атак

Знищений внаслідок обстрілу будинок. Ілюстративне фото: facebook / Юрій Бова

За попередню добу окупанти здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. В регіоні зафіксовано 158 вибухів. Ворог атакував Сумщину безпілотниками, FPV-дронами, з артилерії тощо.

Про це повідомили в Сумській військовій обласній адміністрації.

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Як зазначають у Сумській ОВА, під обстріл ворога потрапили Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська громади. Зокрема, на Великописарівську громаду росіяни скинули ВОГ, використавши безпілотники. В районі пролунало чотири вибухи. Також громада зазнала мінометних обстрілів, було чутно 24 вибухи. Загарбники напередодні завдали удару з касетного боєприпасу — шість вибухів.

Під мінометним обстрілом ворога опинилася також і Білопільська громада, внаслідок цього пролунало 45 вибухів. Також на громаду противник випустив FPV-дрони, обстріляв з гранатометів та артилерії, в населених пунктах пролунало ще 40 вибухів.

"Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів), гранатометів СПГ (4 вибухи), артилерії (5 вибухів), скинув ВОГ за допомогою БпЛА (2 вибухи). Також відбулося влучання дрона типу FPV (1 вибух)", — зазначили в Сумській ОВА.

У Свеській громаді за добу пролунало два вибухи через обстріл росіян з артилерії.

Юнаківська громада зазнала мінометного обстрілу, в населених пунктах було чутно 11 вибухів. Також вона опинилася під артилерійською атакою ворога, пролунало 5 вибухів.

Скриншот допису Сумської ОВА

Нагадаємо, вранці 23 січня росіяни атакували Сумську область. Під прицілом окупантів опинилася Шостка. В місті зазнали руйнувань об’єкти критичної інфраструктури.

Додамо, протягом 15 січня окупанти 23 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. На Миропільську громаду загарбники скинули три міни.