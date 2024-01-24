Обстрелы Сумщины за сутки — в ОВА рассказали детали вражеских атак

Уничтоженный дом в результате обстрела. Иллюстративное фото: facebook / Юрий Бова

За предыдущие сутки оккупанты совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В регионе зафиксировано 158 взрывов. Враг атаковал Сумщину беспилотниками, FPV-дронами, артиллерией и т.д.

Об этом сообщили в Сумской военной облгосадминистрации.

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Как указывают в Сумской ОВА, под обстрел врага попали Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Свесская громады. В частности, на Великописаревскую громаду россияне сбросили ВОГ, использовав беспилотники. В районе раздались четыре взрыва. Также громада подверглась минометным обстрелам, было слышно 24 взрыва. Захватчики накануне нанесли удар из кассетного боеприпаса — шесть взрывов.

Под минометным обстрелом врага оказалась также и Белопольская громада, в результате чего произошли 45 взрывов. Также на громаду противник выпустил FPV-дроны, обстрелял из гранатометов и артиллерии, в населенных пунктах раздалось еще 40 взрывов.

"Краснопольская громада: враг бил из минометов (9 взрывов), гранатометов СПГ (4 взрыва), артиллерии (5 взрывов), сбросил ВОГ с помощью БпЛА (2 взрыва). Также произошло попадание дрона типа "FPV" (1 взрыв)", — отметили в Сумской ОВА.

В Свесской громаде за сутки произошли два взрыва из-за обстрела россиян из артиллерии.

Юнакивская громада подверглась минометным обстрелам, в населенных пунктах было слышно 11 взрывов. Также она оказалась под артиллерийской атакой врага, раздалось 5 взрывов.

Скриншот поста Сумской ОВА

Напомним, утром 23 января россияне атаковали Сумскую область. Под прицелом оккупантов оказалась Шостка. В городе разрушились объекты критической инфраструктуры.

Добавим, в течение 15 января оккупанты 23 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. На Миропольскую громаду захватчики сбросили три мины.