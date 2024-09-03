Обстріли ЗАЕС 2 вересня — станція перебуває в зоні підвищеного ризику

Задимлення на Запорізькій АЕС. Ілюстративне фото: Енергоатом

Наразі Запорізька атомна електростанція знову перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки. Через російський обстріл 2 вересня АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатом" у вівторок, 3 вересня.

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В Енергоатомі розповіли, що у понеділок, 2 вересня, через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

"Наразі ЗАЕС знову перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки. В разі пошкодження другої лінії, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива станції", — йдеться у повідомленні.

За даними відомства, українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами. Лінію відремонтують як тільки спеціалістам буде гарантована безпека.