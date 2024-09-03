Обстрелы ЗАЭС 2 сентября — станция находится в зоне повышенного риска

Задымление на Запорожской АЭС. Иллюстративное фото: Энергоатом

Запорожская атомная электростанция снова находится в зоне повышенного риска опасности. Из-за российских обстрелов 2 сентября АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатом" во вторник, 3 сентября.

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В Энергоатоме рассказали, что в понедельник, 2 сентября, из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, из-за которой временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.

"В настоящее время ЗАЭС снова находится в зоне повышенного риска опасности. В случае повреждения второй линии, возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейнов выдержки топлива станции", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, украинские специалисты пока не могут осмотреть место повреждения и приступить к ремонту линии, ведь существует реальная угроза повторного обстрела участка российскими войсками. Линию отремонтируют, как только специалистам будет гарантирована безопасность.