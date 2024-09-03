Ракетный удар по Запорожью 3 сентября — кадры с места обстрела

Последствия ракетного удара по Запорожью. Фото: Нацполиция

Российская оккупационная армия ночью 3 сентября нанесла ракетный удар по гостиничному комплексу в Запорожье. В результате атаки погибла 38-летняя женщина и ее 8-летний сын.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Последствия удара по Запорожью

По данным МВД, из-за ракетного удара по гостинице погибли 38-летняя женщина и ее 8-летний сын. Также из-под завалов деблокировали ее мужа и 13-летнюю дочь. Они оба в тяжелом состоянии, их госпитализировали в больницу.

Последствия ракетного удара по Запорожью. Фото: Нацполиция

Последствия ракетного удара по Запорожью. Фото: Нацполиция

Кроме того, ранение получил 43-летний мужчина.

Известно, что спасатели ликвидировали последствия, а аварийно-спасательные работы завершены.