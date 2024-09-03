Ракетний удар по Запоріжжю 3 вересня — кадри з місця обстрілу

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю. Фото: Нацполіція

Російська окупаційна армія вночі 3 вересня завдала ракетного удару по готельному комплексу в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинула 38-річна жінка та її 8-річний син.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

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Наслідки удару по Запоріжжі

За даними МВС, через ракетний удар по готелю загинули 38-річна жінка та її 8-річний син. Також з-під завалів деблокували її чоловіка та 13-річну доньку. Вони обоє у тяжкому стані, їх госпіталізували до лікарні.

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю. Фото: Нацполіція

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю. Фото: Нацполіція

Крім того, поранення отримав 43-річний чоловік.

Наразі відомо, що рятувальники ліквідували наслідки, а аварійно-рятувальні роботи завершені.