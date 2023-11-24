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Очільник Євроради висловився про контрнаступ ЗСУ

24 листопада 2023 13:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Очільник Євроради висловився про контрнаступ ЗСУ
Очільник Європейської ради Шарль Мішель. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Європейської ради Шарль Мішель висловився про український контрнаступ. За його словами, він не "провалився".

Про це Шарль Мішель сказав в інтерв'ю Kyiv Independent.

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Мішель зазначив, що не згоден із тезами про те, що український контрнаступ нібито не досяг своїх цілей.

"Я не думаю, що цей контрнаступ "провалився", — сказав очільник Євроради, відповідаючи на запитання журналіста щодо можливого впливу повільних темпів виробництва та постачання Україні оборонної допомоги від країн-партнерів, адаптування РФ до міжнародних санкцій на успіх контрнаступальних операцій ЗСУ.

"По-перше, надзвичайно важливим є те, як українська армія домоглася величезних успіхів у Чорному морі. Це важливий крок у правильному напрямку. По-друге, дуже важливий недавній прогрес, досягнутий на лівому березі Дніпра", — додав Мішель.

Він погодився з важливістю подальшої підтримки України великим військовим потенціалом.

Нагадаємо, за минулу добу кількість окупантів в російській армії зменшилася ще на 1 100 осіб. До того ж ворог втрачає важливу техніку для ведення війну.

Також ми писали, що минулого року США передали Україні 31 танк M1A2 Abrams. Втім ці машини практично не використовувалися в активних бойових діях на українській території.

Додамо, 21 листопада, у День Гідності та Свободи, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Він наголосив, що радий усім результатам їхньої великої роботи.

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