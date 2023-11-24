Глава Евросовета высказался о контрнаступлении ВСУ

Глава Европейского совета Шарль Мишель. Фото: скриншот с видео

Глава Европейского совета Шарль Мишель высказался об украинском контрнаступлении. По его словам, он не "провалился".

Об этом Шарль Мишель сказал в интервью Kyiv Independent.

Читайте также:

Контрнаступление ВСУ

Мишель отметил, что не согласен с тезисами о том, что украинское контрнаступление якобы не достигло своих целей.

"Я не думаю, что это контрнаступление "провалилось", — сказал глава Евросовета, отвечая на вопросы журналиста относительно возможного влияния медленных темпов производства и поставки Украине оборонной помощи от стран-партнеров, адаптации РФ к международным санкциям на успех контрнаступательных операций ВСУ.

"Во-первых, чрезвычайно важно то, как украинская армия добилась огромных успехов в Черном море. Это важный шаг в правильном направлении. Во-вторых, очень важный недавний прогресс, достигнутый на левом берегу Днепра", — добавил Мишель.

Он согласился с важностью дальнейшей поддержки Украины большим военным потенциалом.

Напомним, за минувшие сутки количество оккупантов в российской армии уменьшилось еще на 1 100 человек. К тому же враг теряет важную технику для ведения войны.

Также мы писали, что в прошлом году США передали Украине 31 танк M1A2 Abrams. Впрочем, эти машины практически не использовались в активных боевых действиях на украинской территории.

Добавим, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Он отметил, что рад всем результатам их большой работы.