Війна в Україні - окупантам стане складніше просуватися на фронті — ЗМІ назвали причину

Лінії укріплень будуються на напрямках, де є загроза вторгнення. Фото Командування об'єднаних сил ЗСУ

Україна задля перемоги у російській війні вдалася до різкої зміни тактики. Це ще сильніше ускладнить РФ просування на фронті. Йдеться про будівництво оборонних споруд на кордоні з країною-агресоркою та на лінії фронту. У це інвестується понад 500 млн доларів США.

Про це у вівторок, 6 лютого, повідомило видання Business Insider.

Читайте також:

Що відомо про оборону України

Заяву зробили журналіст Шинед Бейкер та аналітик Райлі Бейлі з ISW.

"Проблема Росії в тому, що в цій війні важче атакувати територію, ніж захищати її. Росія вже зазнала труднощів зі своїм просуванням, і ці укріплення, ймовірно, зроблять її цілі ще важчими", — сказали експерти.

Крім того, налітик британського Університету Бата Патрік Бері, стверджує, що для обох сторін оборона зараз найлегший варіант, адже обидві країни мають однакову зброю та нестачу озброєння.

За його словами, ситуація могла б змінитися на користь України, якби було задіяно більше західної зброї. Тому наразі залишається тільки варіант будівництва укріплених ліній.

"Додаткові укріплення ускладнять Росією прийняття рішень. Без глибокої української оборони Росія могла б просуватися вперед після захоплення певного місця. Але сильніша оборонна лінія зупиняє це, обмежуючи, куди вона може йти навіть після успіху. Ймовірно, це змусить Росію сумніватися, як просуватися вперед, щоб захопити територію", — сказав він.

Разом з тим, українські війська реалізують принцип активною оборони. ЗСУ атакують, тримаючи оборонні лінії, та вишукують слабкі місця позицій росіян.

Нагадаємо, Кувейт планує передати Україні сто танків М-84АБ, які є модифікацією югославських Т-72М. Ці бойові машини спочатку будуть доставлені до Хорватії для ремонту та модернізації, після чого вирушать до України.

Крім того, на Куп'янському напрямку танкісти 60-ї бригади провели ювелірну роботу. Вони максимально близько наблизилися до ворожих позицій і завдали влучних ударів.