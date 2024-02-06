ЗСУ показали справжній потенціал військової техніки в умовах зими

Військовослужбовець їде танком. Фото: скриншот

Бійці 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ у Маріуполі продемонстрували ефективне використання танка Т-64В. Вони наголосили, що навіть старі бронемашини можуть бути надійними у руках досвідчених військових.

Про це йдеться у сюжеті 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади у вівторок, 6 лютого.

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Потенціал військової техніки

Відеоролик показує роботу військових на нещодавно відремонтованих танках Т-64. Попри значний вік техніки, захисники успішно використовують її у бойових діях.

Військові розповіли, що танки повернулися із заводського ремонту та успішно пройшли перевірку на точність стрілянини. Різниця у віці техніки, зазначена у десятки років, не заважає їй ефективно виконувати свої функції.

"Справжній потенціал техніки розкривається в умілих руках екіпажу, який на ній працює. А коли екіпаж навчений, злагоджений і загартований боями — то й техніка не підводить. Якого б віку вона не була. Вижимаємо максимум із того, що маємо", — йдеться в повідомленні бригади.

Нагадаємо, Кувейт планує передати Україні сто танків М-84АБ, які є модифікацією югославських Т-72М. Ці бойові машини спочатку будуть доставлені до Хорватії для ремонту та модернізації, після чого вирушать до України.

Крім того, на Куп'янському напрямку танкісти 60 бригад провели ювелірну роботу. Вони максимально близько наблизилися до ворожих позицій і завдали влучних ударів.