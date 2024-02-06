Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ показали справжній потенціал військової техніки в умовах зими arrow

ЗСУ показали справжній потенціал військової техніки в умовах зими

6 лютого 2024 23:46
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ показали справжній потенціал військової техніки в умовах зими
Військовослужбовець їде танком. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Бійці 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ у Маріуполі продемонстрували ефективне використання танка Т-64В. Вони наголосили, що навіть старі бронемашини можуть бути надійними у руках досвідчених військових.

Про це йдеться у сюжеті 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади у вівторок, 6 лютого.

Читайте також:

Потенціал військової техніки

Відеоролик показує роботу військових на нещодавно відремонтованих танках Т-64. Попри значний вік техніки, захисники успішно використовують її у бойових діях.

Військові розповіли, що танки повернулися із заводського ремонту та успішно пройшли перевірку на точність стрілянини. Різниця у віці техніки, зазначена у десятки років, не заважає їй ефективно виконувати свої функції.

"Справжній потенціал техніки розкривається в умілих руках екіпажу, який на ній працює. А коли екіпаж навчений, злагоджений і загартований боями — то й техніка не підводить. Якого б віку вона не була. Вижимаємо максимум із того, що маємо", — йдеться в повідомленні бригади.

Нагадаємо, Кувейт планує передати Україні сто танків М-84АБ, які є модифікацією югославських Т-72М. Ці бойові машини спочатку будуть доставлені до Хорватії для ремонту та модернізації, після чого вирушать до України.

Крім того, на Куп'янському напрямку танкісти 60 бригад провели ювелірну роботу. Вони максимально близько наблизилися до ворожих позицій і завдали влучних ударів.

ЗСУ
танки
зима
військові
війна в Україні
танкіст

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі