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Украинские защитники показали кадры попадания по вражескому танку

6 февраля 2024 18:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинские защитники показали кадры попадания по вражескому танку
Уничтоженный российский танк. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают уничтожать технику врага на нашей земле. Воины 66 Отдельной механизированной бригады попали в российский танк с помощью противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

Соответствующее видео опубликовал СтратКом ВСУ.

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На видео видно, как военный приводит прицел на российскую технику и производит выстрел. После чего ракета комплекса "Корнет" четко попадает во вражеский танк и уничтожает его.

"Цель поражена", — сообщает один из воинов. Другой отвечает: "Принял. Плюс. Спасибо!".

Что такое ПТРК "Корнет"

Это противотанковый ракетный комплекс, созданный на базе комплекса танкового управляемого вооружения "Рефлекс" и предназначенный для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты.

Производителем заявлено, что наибольшая дальность стрельбы составляет 5500 метров.

Напомним, что 1 февраля воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили два вражеских "Града" на Южном направлении фронта. Речь идет о двух реактивных системах залпового огня БМ-21 "Град".

Также мы писали, что за первый месяц 2024 года бойцы Нацгвардии добились больших успехов на фронте. Им удалось уничтожить и вывести из строя 112 танков российских оккупантов. Общая цена вражеской техники — более 300 млн долларов.

ВСУ
танки
оккупанты
война в Украине

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