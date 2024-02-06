Українські захисники показали кадри влучання у ворожий танк

Знищений російський танк. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують нищити техніку ворога на нашій землі. Воїни 66 Окремої механізованої бригади поцілили у російський танк за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Корнет".

Відповідне відео опублікував СтратКом ЗСУ.

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На відео видно, як військовий наводить приціл на російську техніку та здійснює постріл. Після чого ракета комплексу "Корнет" чітко влучає у ворожий танк та знищує його.

"Ціль уражена", — повідомляє один з воїнів. Інший відповідає: "Прийняв. Плюс. Дякую!".

Що таке ПТРК "Корнет"

Це протитанковий ракетний комплекс, який творений на базі комплексу танкового керованого озброєння "Рефлекс" та призначений для ураження танків й інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту.

Виробником заявлено, що максимальна дальність стрільби становить 5500 метрів.

Нагадаємо, що 1 лютого воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили два ворожих "Гради" на Південному напрямку фронту. Йдеться про дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Також ми писали, що за перший місяць 2024 року бійці Нацгвардії досягли неабияких успіхів на фронті. Їм вдалося знищити та вивести з ладу 112 танків російських окупантів. Загальна ціна ворожої техніки — понад 300 млн доларів.