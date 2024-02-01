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Українські воїни за допомогою HIMARS майстерно знищили два ворожих "Гради"

1 лютого 2024 16:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Українські воїни за допомогою HIMARS майстерно знищили два ворожих "Гради"
Знищення військової техніки на фронті. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили два ворожих "Гради" на Південному напрямку фронту. Йдеться про дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Про це повідомляє пресслужба Командування ССО ЗС України.

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Зазначається, що знищити ворожу техніку вдалося військовим 73-го морського центру ССО під час повітряної розвідки на Південному напрямку. 

Операторам вдалося скоригувати вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони по цілях. Через вогневе ураження обидві реактивні система ворога було ліквідовано. 

Нагадаємо, за перший місяць 2024 року бійці Нацгвардії досягли неабияких успіхів на фронті. Їм вдалося знищити та вивести з ладу 112 танків російських окупантів. Загальна ціна ворожої техніки — понад 300 мільйонів доларів.

Також ми писали, що український безпілотник "Баба Яга" залишається великою проблемою для російських окупантів. Завдяки цим дронам вдалося знищити склад ПММ і стоянку автомобільної техніки одного з артилерійських підрозділів армії РФ на Донецькому напрямку. 

військова техніка
військові
ССО
війна в Україні
Росія

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