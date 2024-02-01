Украинские воины с помощью HIMARS мастерски уничтожили два вражеских "Града"
Воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили два вражеских "Града" на Южном направлении фронта. Речь идет о двух реактивных системах залпового огня БМ-21 "Град".
Об этом сообщает пресс-служба Командования ССО ВС Украины.
Уничтожение российской техники на фронте
Отмечается, что уничтожить вражескую технику удалось военным 73 морского центра ССО во время воздушной разведки на Южном направлении.
Операторам удалось скорректировать огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения сил обороны по целям. Из-за огневого поражения обе реактивные системы врага были ликвидированы.
Напомним, за первый месяц 2024 года бойцы Нацгвардии добились больших успехов на фронте. Им удалось уничтожить и вывести из строя 112 танков российских оккупантов. Общая цена вражеской техники — более 300 миллионов долларов.
Также мы писали, что украинский беспилотник "Баба Яга" остается большой проблемой для российских оккупантов. Благодаря этим дронам удалось уничтожить склад ГСМ и стоянку автомобильной техники одного из артиллерийских подразделений армии РФ на Донецком направлении.
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