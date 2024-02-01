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Украинские воины с помощью HIMARS мастерски уничтожили два вражеских "Града"

1 февраля 2024 16:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украинские воины с помощью HIMARS мастерски уничтожили два вражеских "Града"
Уничтожение военной техники на фронте. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили два вражеских "Града" на Южном направлении фронта. Речь идет о двух реактивных системах залпового огня БМ-21 "Град".

Об этом сообщает пресс-служба Командования ССО ВС Украины.

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Отмечается, что уничтожить вражескую технику удалось военным 73 морского центра ССО во время воздушной разведки на Южном направлении.

Операторам удалось скорректировать огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения сил обороны по целям. Из-за огневого поражения обе реактивные системы врага были ликвидированы.

Напомним, за первый месяц 2024 года бойцы Нацгвардии добились больших успехов на фронте. Им удалось уничтожить и вывести из строя 112 танков российских оккупантов. Общая цена вражеской техники — более 300 миллионов долларов.

Также мы писали, что украинский беспилотник "Баба Яга" остается большой проблемой для российских оккупантов. Благодаря этим дронам удалось уничтожить склад ГСМ и стоянку автомобильной техники одного из артиллерийских подразделений армии РФ на Донецком направлении.

военная техника
военные
ССО
война в Украине
Россия

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