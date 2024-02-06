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ВСУ показали настоящий потенциал военной техники в условиях зимы

6 февраля 2024 23:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ показали настоящий потенциал военной техники в условиях зимы
Военнослужащий едет на танке. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Мариуполе продемонстрировали эффективное использование танка Т-64В. Они подчеркнули, что даже старые бронемашины могут быть надежными в руках опытных военных.

Об этом говорится в сюжете 56-й мотопехотной Мариупольской бригады во вторник, 6 февраля.

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Видеоролик показывает работу военных на недавно отремонтированных танках Т-64. Несмотря на значительный возраст техники, защитники успешно используют ее в боевых действиях.

Военные рассказали, что танки вернулись с заводского ремонта и успешно прошли проверку на точность стрельбы. Разница в возрасте техники, отмеченная в десятки лет, не мешает ей эффективно выполнять свои функции.

"Настоящий потенциал техники раскрывается в умелых руках экипажа, который на ней работает. А когда экипаж обучен, слажен и закален боями — то и техника не подводит. Какого бы возраста она ни была. Выжимаем максимум из того, что имеем", — говорится в сообщении бригады.

Напомним, Кувейт планирует передать Украине сто танков М-84АБ, которые являются модификацией югославских Т-72М. Эти боевые машины сначала будут доставлены в Хорватию для ремонта и модернизации, после чего отправятся в Украину.

Кроме того, на Купянском направлении танкисты 60 бригады провели ювелирную работу. Они максимально близко приблизились к вражеским позициям и нанесли меткие удары.

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