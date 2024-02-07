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Оккупантам станет сложнее продвигаться на фронте — СМИ назвали причину

7 февраля 2024 01:42
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Война в Украине - оккупантам станет сложнее продвигаться на фронте - СМИ назвали причину
Линии укреплений строятся на направлениях, где есть угроза вторжения. Фото Командование объединенных сил ВСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Украина ради победы в российской войне прибегла к резкому изменению тактики. Это еще сильнее усложнит РФ продвижение на фронте. Речь идет о строительстве оборонительных сооружений на границе со страной-агрессором и на линии фронта. В это инвестируется более 500 млн долларов США.

Об этом во вторник, 6 февраля, сообщило издание Business Insider.

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Заявление сделали журналист Шинед Бейкер и аналитик Райли Бейли из ISW.

"Проблема России в том, что в этой войне труднее атаковать территорию, чем защищать ее. Россия уже испытала трудности со своим продвижением, и эти укрепления, вероятно, сделают ее цели еще более тяжелыми", — сказали эксперты.

Кроме того, налитик британского Университета Бата Патрик Бери утверждает, что для обеих сторон оборона сейчас самый легкий вариант, ведь обе страны имеют одинаковое оружие и нехватку вооружения.

По его словам, ситуация могла бы измениться в пользу Украины, если бы было задействовано большее западное оружие. Поэтому остается только вариант строительства укрепленных линий.

"Дополнительные укрепления усложнят Россией принятие решений. Без глубокой украинской обороны Россия могла бы продвигаться вперед после захвата определенного места. Но более сильная оборонная линия останавливает это, ограничивая, куда она может идти даже после успеха. Вероятно, это заставит Россию сомневаться, как продвигаться вперед чтобы захватить территорию", — сказал он.

Вместе с тем украинские войска реализуют принцип активной обороны. ВСУ атакуют, держа оборонительные линии, и выискивают слабые места позиций россиян.

Напомним, Кувейт планирует передать Украине сто танков М-84АБ , являющихся модификацией югославских Т-72М. Эти боевые машины сначала будут доставлены в Хорватию для ремонта и модернизации, после чего отправятся в Украину.

Кроме того, на Купянском направлении танкисты 60-й бригады провели ювелирную работу . Они максимально близко приблизились к враждебным позициям и нанесли меткие удары.

ВСУ
оккупанты
война в Украине

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