Минулої доби росіяни намагались 122 рази атакувати позиції ЗСУ, скидали бомби та запускали дрони

Боєць ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту і в тилу. За минулу добу зафіксовано 122 бойових зіткнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Загальна ситуація

Минула доба відзначилась ударами російських окупантів по території України. Росіяни завдали удару ракетою Іскандер-М, скинули 81 КАБів, також задіяли 751 дрон-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3391 обстріл по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня тричі безуспішно атакували у районі Вовчанська. Вісім разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку, у районах Синьківки, Колісниківки та Лозової.

Бої на Донеччині

На Лиманському напрямку російські загарбники 6 разів намагалися просунутися у районах Невського та Дружелюбівки. Захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

На Сіверському напрямку противник здійснив 5 атак. Основні зусилля концентрував в районі Верхньокам’янського. Два боєзіткнення тут ще продовжуються.

Ситуація на Часовому Ярі

На Краматорському напрямку окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону в районі Часового Яру та населеного пункту Ступочки. Ситуація під контролем українських військових.

На Торецькому напрямку агресори п’ять разів атакували за підтримки авіації поблизу Торецька, Неліпівки та в районі Нью-Йорка.

Події на Покровському напрямку

Там зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 32. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Нашими захисниками на цей час відбито 28 атак.

Попередні втрати агресора склали 377 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено один танк, дві бойові броньовані машини, три артилерійські системи, 10 автомобілів, водночас пошкоджено ще три танки та чотири артилерійські системи.

Времіївський напрямок

На Времівському напрямку минулої доби агресор за підтримки авіації п’ять разів штурмував передній край нашої оборони в районах Водяного та Золотої Ниви. Українські воїни зупинили три ворожі штурми, ще два бої продовжуються.