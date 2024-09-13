За прошедшие сутки россияне пытались 122 раза атаковать позиции ВСУ, сбрасывали бомбы и запускали дроны

Оккупанты 122 раза атаковали позиции ВСУ — какая сейчас ситуация на фронте
Украинские воины продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта и в тылу. За минувшие сутки зафиксировано 122 боевых столкновения.
Об этом информирует Генштаб ВСУ.
Общая ситуация
Прошедшие сутки отличились ударами российских оккупантов по территории Украины. Россияне нанесли удар ракетой Искандер-М, сбросили 81 КАБ, также задействовали 751 дрон-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3391 обстрел по позициям ВСУ и населенным пунктам.
Ситуация в Харьковской области
На Харьковском направлении оккупанты в течение дня трижды безуспешно атаковали в районе Волчанска. Восемь раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении, в районах Синьковки, Колесниковки и Лозовой.
Бои в Донецкой области
В Лиманском направлении российские захватчики 6 раз пытались продвинуться в районах Невского и Дружелюбовки. Защитники Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.
На Северском направлении противник совершил 5 атак. Основные усилия концентрировался в районе Верхнекаменского. Два боестолкновения здесь еще продолжаются.
Ситуация в Часовому Яру
На Краматорском направлении оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону в районе Часова Яра и населенного пункта Ступочки. Ситуация под контролем украинских военных.
На Торецком направлении агрессоры пять раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка, Нелиповки и в районе Нью-Йорка.
События на Покровском направлении
Там сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боесоприкосновений возросло до 32. Захватчики продолжают давить на наши позиции вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидового и Михайловки. Нашими защитниками на данный момент отбиты 28 атак.
Приблизительные потери агрессора составили 377 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожен один танк, две боевые бронированные машины, три артиллерийские системы, 10 автомобилей, в то же время повреждены еще три танка и четыре артиллерийские системы.
Времеевское направление
На Времеевском направлении за прошедшие сутки агрессор при поддержке авиации пять раз штурмовал передний край нашей обороны в районах Водяного и Золотой Нивы. Украинские воины остановили три вражеских штурма, еще два боя продолжаются.
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