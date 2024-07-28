Російський обстріл Нікополя 28 липня — є постраждалі

Рятувальники та медики допомагають пораненій людині у Нікополі внаслідок обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти у неділю, 28 липня, обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога є постраждалі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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"Через ворожий артобстріл у Нікополі є постраждалі. Серед них двоє дітей — дівчата 1 та 10 років. В обох акубаротравма", — розповів Лисак.

Російський обстріл Нікополя 28 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За його словами, такий діагноз і серед дорослих, однак є місцеві також з осколковими пораненнями.

Російський обстріл Нікополя 28 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російський обстріл Нікополя 28 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Двом людям допомогу надали на місці, а ще шестеро — звернулися до лікарень.

Ворог пошкодив багатоповерхівки та інфраструктуру. Внаслідок атаки окупантів понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередач.

Російський обстріл Нікополя 28 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російський обстріл Нікополя 28 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти 27 липня атакували Херсон. Під ворожий удар потрапив Корабельний район міста.

Також загарбники 27 липня обстріляли село Москалівка Харківської області. Внаслідок атаки противника загинула жінка.