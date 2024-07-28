Російський обстріл Нікополя 28 липня — є постраждалі

Окупанти атакували Нікополь та поранили людей — які наслідки
Російські окупанти у неділю, 28 липня, обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога є постраждалі.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
Російський обстріл Нікополя
"Через ворожий артобстріл у Нікополі є постраждалі. Серед них двоє дітей — дівчата 1 та 10 років. В обох акубаротравма", — розповів Лисак.
За його словами, такий діагноз і серед дорослих, однак є місцеві також з осколковими пораненнями.
Двом людям допомогу надали на місці, а ще шестеро — звернулися до лікарень.
Ворог пошкодив багатоповерхівки та інфраструктуру. Внаслідок атаки окупантів понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередач.
Нагадаємо, окупанти 27 липня атакували Херсон. Під ворожий удар потрапив Корабельний район міста.
Також загарбники 27 липня обстріляли село Москалівка Харківської області. Внаслідок атаки противника загинула жінка.
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