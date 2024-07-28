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Окупанти атакували Нікополь та поранили людей — які наслідки

28 липня 2024 16:45
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Російський обстріл Нікополя 28 липня — є постраждалі
Рятувальники та медики допомагають пораненій людині у Нікополі внаслідок обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у неділю, 28 липня, обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога є постраждалі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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"Через ворожий артобстріл у Нікополі є постраждалі. Серед них двоє дітей — дівчата 1 та 10 років. В обох акубаротравма", — розповів Лисак.

Удар окупантів по Нікополю Дніпропетровської області 28 липня
Російський обстріл Нікополя 28 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За його словами, такий діагноз і серед дорослих, однак є місцеві також з осколковими пораненнями.  

Наслідки обстрілу Нікополя 28 липня
Російський обстріл Нікополя 28 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Росіяни вкотре атакували Нікополь
Російський обстріл Нікополя 28 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Двом людям допомогу надали на місці, а ще шестеро — звернулися до лікарень.

Ворог пошкодив багатоповерхівки та інфраструктуру. Внаслідок атаки окупантів понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередач.

Обстріл Нікополя 28 липня
Російський обстріл Нікополя 28 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Російський обстріл Нікополя 28 липня
Російський обстріл Нікополя 28 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти 27 липня атакували Херсон. Під ворожий удар потрапив Корабельний район міста.

Також загарбники 27 липня обстріляли село Москалівка Харківської області. Внаслідок атаки противника загинула жінка.

війна Україна Дніпропетровська область обстріли окупанти Нікополь

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