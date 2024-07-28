Российский обстрел Никополя 28 июля — есть пострадавшие

Оккупанты атаковали Никополь и ранили людей — какие последствия
Российские оккупанты в воскресенье, 28 июля, обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате атаки врага есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
Российский обстрел Никополя
"Из-за вражеского артобстрела в Никополе есть пострадавшие. Среди них двое детей — девочки 1 и 10 лет. У обоих акубаротравма", — рассказал Лысак.
По его словам, такой диагноз и среди взрослых, однако есть местные также с осколочными ранениями.
Двум людям помощь оказали на месте, а еще шестеро — обратились в больницы.
Враг повредил многоэтажки и инфраструктуру. В результате атаки оккупантов изуродованы киоск, авто, газопроводы и линии электропередач.
Напомним, оккупанты 27 июля атаковали Херсон. Под вражеский удар попал Корабельный район города.
Также захватчики 27 июля обстреляли село Москалевка в Харьковской области. В результате атаки противника погибла женщина.
Читайте Новини.LIVE!