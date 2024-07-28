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Оккупанты атаковали Никополь и ранили людей — какие последствия

28 июля 2024 16:45
Виктория Козырь - редактор
Российский обстрел Никополя 28 июля — есть пострадавшие
Спасатели и медики помогают раненному человеку в Никополе в результате обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты в воскресенье, 28 июля, обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате атаки врага есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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Российский обстрел Никополя

"Из-за вражеского артобстрела в Никополе есть пострадавшие. Среди них двое детей — девочки 1 и 10 лет. У обоих акубаротравма", — рассказал Лысак.

Удар оккупантов по Никополю Днепропетровской области 28 июля
Российский обстрел Никополя 28 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По его словам, такой диагноз и среди взрослых, однако есть местные также с осколочными ранениями.

Последствия обстрела Никополя 28 июля
Российский обстрел Никополя 28 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Россияне в очередной раз атаковали Никополь
Российский обстрел Никополя 28 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Двум людям помощь оказали на месте, а еще шестеро — обратились в больницы.

Враг повредил многоэтажки и инфраструктуру. В результате атаки оккупантов изуродованы киоск, авто, газопроводы и линии электропередач.

Обстрел Никополя 28 июля
Российский обстрел Никополя 28 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Российский обстрел Никополя 28 июля
Российский обстрел Никополя 28 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты 27 июля атаковали Херсон. Под вражеский удар попал Корабельный район города.

Также захватчики 27 июля обстреляли село Москалевка в Харьковской области. В результате атаки противника погибла женщина.

война Украина Днепропетровская область обстрелы оккупанты Никополь

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