Окупанти формують новий псевдодобровольчий батальйон — у ЦНС розповіли подробиці

Російські військові на фронті. Фото: росЗМІ

Російські окупанти продовжують приховувати мобілізацію. Ворог наразі формує новий псевдодобровольчий батальйон.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Що відомо про псевдобатальйон

"Ворог почав формувати нібито добровольчий, а по факту загін найманців-контрактників батальйон "Донецьк". Звичайно, що мешканців Донецьку в ньому не буде, набір проводять у Краснодарському краї", — йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що батальйон підпорядковується "казацькій бригаді "терек". Вона не має жодного відношення до козаків.

"Кремль вчергове використовує "казацтво" для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом. Закликаємо повідомляти про прибуття "казаків" до нашого чат-бота й констатуємо "Хаймарсів" вистачить на всіх", — додали в ЦНС.

Нагадаємо, політичний та військовий аналітик Євген Дикий заявив, що втрати російських окупантів у декілька разів перевищують втрати серед українських бійців навіть попри те, що Україні здійснювала наступ. Головне досягнення України у війні з РФ — це співвідношення втрат.