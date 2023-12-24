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Окупанти формують новий "добровольчий" батальйон, — ЦНС

24 грудня 2023 04:11
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Окупанти формують новий псевдодобровольчий батальйон — у ЦНС розповіли подробиці
Російські військові на фронті. Фото: росЗМІ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Російські окупанти продовжують приховувати мобілізацію. Ворог наразі формує новий псевдодобровольчий батальйон.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Ворог почав формувати нібито добровольчий, а по факту загін найманців-контрактників батальйон "Донецьк". Звичайно, що мешканців Донецьку в ньому не буде, набір проводять у Краснодарському краї", — йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що батальйон підпорядковується "казацькій бригаді "терек". Вона не має жодного відношення до козаків.

"Кремль вчергове використовує "казацтво" для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом. Закликаємо повідомляти про прибуття "казаків" до нашого чат-бота й констатуємо "Хаймарсів" вистачить на всіх", — додали в ЦНС.

Нагадаємо, політичний та військовий аналітик Євген Дикий заявив, що втрати російських окупантів у декілька разів перевищують втрати серед українських бійців навіть попри те, що Україні здійснювала наступ. Головне досягнення України у війні з РФ — це співвідношення втрат.

 

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