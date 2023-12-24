Окупанти формують новий псевдодобровольчий батальйон — у ЦНС розповіли подробиці

Окупанти формують новий "добровольчий" батальйон, — ЦНС
Російські окупанти продовжують приховувати мобілізацію. Ворог наразі формує новий псевдодобровольчий батальйон.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Що відомо про псевдобатальйон
"Ворог почав формувати нібито добровольчий, а по факту загін найманців-контрактників батальйон "Донецьк". Звичайно, що мешканців Донецьку в ньому не буде, набір проводять у Краснодарському краї", — йдеться в повідомленні.
У ЦНС зазначили, що батальйон підпорядковується "казацькій бригаді "терек". Вона не має жодного відношення до козаків.
"Кремль вчергове використовує "казацтво" для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом. Закликаємо повідомляти про прибуття "казаків" до нашого чат-бота й констатуємо "Хаймарсів" вистачить на всіх", — додали в ЦНС.
Нагадаємо, політичний та військовий аналітик Євген Дикий заявив, що втрати російських окупантів у декілька разів перевищують втрати серед українських бійців навіть попри те, що Україні здійснювала наступ. Головне досягнення України у війні з РФ — це співвідношення втрат.
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