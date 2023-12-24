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Оккупанты формируют новый "добровольческий" батальон, — ЦНС

24 декабря 2023 04:11
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
оккупанты формируют новый псевдодобровольный батальон — в ЦНС рассказали подробности
Российские военные на фронте. Фото: росСМИ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Российские оккупанты продолжают скрывать мобилизацию. Враг формирует новый псевдодобровольческий батальон.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Враг начал формировать якобы добровольческий, а по факту отряд наемников-контрактников батальон "Донецк". Конечно, жителей Донецка в нем не будет, набор проводят в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что батальон подчиняется "говорящей бригаде "терек", не имеющей никакого отношения к казакам.

"Кремль в очередной раз использует "казачество" для унижения истории Украины, чтобы провести аналогии с казачеством. Призываем сообщать о прибытии "казаков" в наш чат-бот и констатируем "Хаймарсов" хватит на всех", — добавили в ЦНС.

Напомним, политический и военный аналитик Евгений Дикий заявил, что потери российских кафиров в несколько раз превышают потери среди украинских бойцов даже несмотря на то, что Украина совершала наступление. Главное достижение Украины в войне с РФ – это соотношение потерь.

 

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