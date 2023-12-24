оккупанты формируют новый псевдодобровольный батальон — в ЦНС рассказали подробности

Оккупанты формируют новый "добровольческий" батальон, — ЦНС
Российские оккупанты продолжают скрывать мобилизацию. Враг формирует новый псевдодобровольческий батальон.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Что известно о псевдобатальоне
"Враг начал формировать якобы добровольческий, а по факту отряд наемников-контрактников батальон "Донецк". Конечно, жителей Донецка в нем не будет, набор проводят в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что батальон подчиняется "говорящей бригаде "терек", не имеющей никакого отношения к казакам.
"Кремль в очередной раз использует "казачество" для унижения истории Украины, чтобы провести аналогии с казачеством. Призываем сообщать о прибытии "казаков" в наш чат-бот и констатируем "Хаймарсов" хватит на всех", — добавили в ЦНС.
Напомним, политический и военный аналитик Евгений Дикий заявил, что потери российских кафиров в несколько раз превышают потери среди украинских бойцов даже несмотря на то, что Украина совершала наступление. Главное достижение Украины в войне с РФ – это соотношение потерь.
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