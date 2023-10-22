Окупанти кинули на штурм під Авдіївкою техніку 90-річної давнини

Автомобіль, який використовують російські окупанти для штурму під Авдіївкою. Фото: соцмережі

Російські окупанти кидають у бій під Авдіївкою техніку 90-річної давнини. Ворожа піхота використовує у війні в Україні "полуторку". Йдеться про машини ГАЗ-АА, що випускалися в СРСР ще у 1930-х роках.

Відео з 90-річною технікою окупантів з'явилося у соцмережах.

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Техніка окупантів для штурму

На відео можна побачити, як по дорозі їде декілька старовинних машин.

"Погляньте, на чому штурмують, пацани! Подивіться уважно. Це на Перомайку штурм іде... Полуторки, бл*! О, пішла наша арта працювати. Зараз ці "запальнички" горітимуть тут!" — сказав український військовий, який коментував рух російської техніки.

Вантажні автомобілі ГАЗ-АА або ж "полуторки" випускалися з 1932 року Нижньогородським, а згодом Горьківським автозаводом. Він мав вантажопідйомність 1,5 т і максимальну швидкість 70 км/год.

Карта бойових дій. Фото: Deepstatemap

"Під Авдіївкою росіяни штурмували позиції ЗСУ на... полуторках. До речі, ГАЗ-АА (у народі "полуторка") випускався ще в 1930-х роках. Все, як заповідали діди! Наступного разу будуть на конях, як Чапаєв. Гойдааа!" — прокоментували представники проєкту "Шукай своїх".

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, чи може Україна втримати наступ російських окупантів на Авдіївку та Оріхів. Наразі ворог активізувався біля цих населених пунктів.

Також ми писали, що російські окупаційні війська після довгого затишшя активізувалися на східному фронті, зокрема, почали штурмувати Авдіївку.