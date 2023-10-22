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Оккупанты бросили на штурм под Авдеевкой технику 90-летней давности

22 октября 2023 21:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты бросили на штурм под Авдеевкой технику 90-летней давности
Автомобиль, который используют российские оккупанты для штурма под Авдеевкой. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты бросают в бой под Авдеевкой технику 90-летней давности. Вражеская пехота использует в войне в Украине "полуторку". Речь идет о машинах ГАЗ-АА, выпускавшихся в СССР еще в 1930-х годах.

Видео с 90-летней техникой оккупантов появилось в соцсетях.

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Техника оккупантов для штурма

На видео можно увидеть как по дороге едет несколько старинных машин.

"Посмотрите, на чем штурмуют, пацаны! Посмотрите внимательно. Это на Перомайку штурм идет... Полуторки, бл*дь! О, пошла наша арта работать. Сейчас эти "зажигалки" будут гореть здесь!" — сказал украинский военный, который комментировал движение российской техники.

Грузовые автомобили ГАЗ-АА или "полуторки" выпускались с 1932 года Нижегородским, а впоследствии Горьковским автозаводом. Он имел грузоподъемность 1,5 т и максимальную скорость 70 км/ч.

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Карта боевых действий. Фото: Deepstatemap

"Под Авдеевкой россияне штурмовали позиции ВСУ на... полуторках. Кстати, ГАЗ-АА (в народе "полуторка") выпускался еще в 1930-х годах. Все, как завещали деды! В следующий раз будут на конях, как Чапаев. Гойдаааа !" — прокомментировали представители проекта "Ищи своих".

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, может ли Украина удержать наступление российских оккупантов на Авдеевку и Орехов. Враг активизировался возле этих населенных пунктов.

Также мы писали, что российские оккупационные войска после долгого затишья активизировались на восточном фронте, в частности начали штурмовать Авдеевку.

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