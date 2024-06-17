Обстріл Херсону ввечері 17 червня — прокуратура показала наслідки

Окупанти накрили Херсон мінометним вогнем — загинув чоловік
Військові російської армії завдали ударів по Херсону. Вибухи пролунали у понеділок близько 19:00.
Про це повідомили в пресслужбі Херсонської обласної прокуратури у понеділок, 17 червня.
Внаслідок обстрілу Херсону загинув цивільний
За даними слідства, смертельних поранень зазнав чоловік. Тіло загиблого виявили в одному з міських парків.
Як написав у своєму Telegram-каналі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ймовірно, чоловік загинув під час мінометного обстрілу. Наслідки удару ще з’ясовуються.
Нагадаємо, у Харкові в понеділок увечері пролунали кілька вибухів: за попередніми даними, вони сталися за межами міста.
Також російські військові атакувала Нікополь Дніпропетровської області: внаслідок артударів зазнали травм троє жінок.
Раніше ми повідомляли, що вдень військові росармії вдарили о Полтаві. Внаслідок російської атаки постраждали 22 людини, було пошкоджено кілька багатоповерхівок та одну зі шкіл.
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