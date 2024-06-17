Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти накрили Херсон мінометним вогнем — загинув чоловік arrow

Окупанти накрили Херсон мінометним вогнем — загинув чоловік

17 червня 2024 22:45
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Обстріл Херсону ввечері 17 червня — прокуратура показала наслідки
Окупанти обстріляли Херсон. Фото ілюстративне: Херсонська обласна прокуратура
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Військові російської армії завдали ударів по Херсону. Вибухи пролунали у понеділок близько 19:00. 

Про це повідомили в пресслужбі Херсонської обласної прокуратури у понеділок, 17 червня.

Читайте також:

Внаслідок обстрілу Херсону загинув цивільний

Окупанти накрили Херсон мінометним вогнем — загинув чоловік - фото 1
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Херсонська обласна прокуратура

За даними слідства, смертельних поранень зазнав чоловік. Тіло загиблого виявили в одному з міських парків. 

Як написав у своєму Telegram-каналі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ймовірно, чоловік загинув під час мінометного обстрілу. Наслідки удару ще з’ясовуються. 

Окупанти накрили Херсон мінометним вогнем — загинув чоловік - фото 2
Допис начальника Херсонської ОВА. Фото: скриншот
Окупанти накрили Херсон мінометним вогнем — загинув чоловік - фото 3
Допис пресслужби Херсонської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові в понеділок увечері пролунали кілька вибухів: за попередніми даними, вони сталися за межами міста.

Також російські військові атакувала Нікополь Дніпропетровської області: внаслідок артударів зазнали травм троє жінок.

Раніше ми повідомляли, що вдень військові росармії вдарили о Полтаві. Внаслідок російської атаки постраждали 22 людини, було пошкоджено кілька багатоповерхівок та одну зі шкіл.

Олександр Прокудін
Херсон
війна в Україні
війна
прокуратура
обстріли
військові злочини
Херсонська ОДА

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор