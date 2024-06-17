Обстріл Херсону ввечері 17 червня — прокуратура показала наслідки

Окупанти обстріляли Херсон. Фото ілюстративне: Херсонська обласна прокуратура

Військові російської армії завдали ударів по Херсону. Вибухи пролунали у понеділок близько 19:00.

Про це повідомили в пресслужбі Херсонської обласної прокуратури у понеділок, 17 червня.

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Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Херсонська обласна прокуратура

За даними слідства, смертельних поранень зазнав чоловік. Тіло загиблого виявили в одному з міських парків.

Як написав у своєму Telegram-каналі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ймовірно, чоловік загинув під час мінометного обстрілу. Наслідки удару ще з’ясовуються.

Допис начальника Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Допис пресслужби Херсонської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові в понеділок увечері пролунали кілька вибухів: за попередніми даними, вони сталися за межами міста.

Також російські військові атакувала Нікополь Дніпропетровської області: внаслідок артударів зазнали травм троє жінок.

Раніше ми повідомляли, що вдень військові росармії вдарили о Полтаві. Внаслідок російської атаки постраждали 22 людини, було пошкоджено кілька багатоповерхівок та одну зі шкіл.