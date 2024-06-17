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Оккупанты накрыли Херсон минометным огнем — погиб мужчина

17 июня 2024 22:45
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Обстрел Херсона вечером 17 июня — прокуратура показала последствия
Оккупанты обстреляли Херсон. Фото иллюстративное: Херсонская областная прокуратура
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Военные русской армии нанесли удары по Херсону. Взрывы раздались в понедельник около 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры в понедельник, 17 июня.

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Последствия обстрела Херсона. Фото: Херсонская областная прокуратура

По данным следствия, смертельные ранения получил мужчина. Тело погибшего обнаружили в одном из городских парков.

Как написал в своем Telegram-канале начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, вероятно, мужчина погиб во время минометного обстрела. Последствия удара выясняются.

Оккупанты накрыли Херсон минометным огнем - погиб мужчина - фото 2
Сообщение начальника Херсонской ОВА. Фото: скриншот
Оккупанты накрыли Херсон минометным огнем — погиб мужчина - фото 3
Сообщение пресс-службы Херсонской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове в понедельник вечером прогремели несколько взрывов: по предварительным данным, они произошли за пределами города.

Также российские военные атаковала Никополь Днепропетровской области: в результате артударов получили травмы три женщины.

Ранее мы сообщали, что днем военные росармии ударили по Полтаве. В результате российской атаки пострадали 22 человека, были повреждены несколько многоэтажек и одна из школ.

Александр Прокудин
Херсон
война в Украине
война
прокуратура
обстрелы
военные преступления
Херсонская ОГА

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