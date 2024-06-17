Оккупанты накрыли Херсон минометным огнем — погиб мужчина
Военные русской армии нанесли удары по Херсону. Взрывы раздались в понедельник около 19:00.
Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры в понедельник, 17 июня.
В результате обстрела Херсона погиб гражданский
По данным следствия, смертельные ранения получил мужчина. Тело погибшего обнаружили в одном из городских парков.
Как написал в своем Telegram-канале начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, вероятно, мужчина погиб во время минометного обстрела. Последствия удара выясняются.
Напомним, в Харькове в понедельник вечером прогремели несколько взрывов: по предварительным данным, они произошли за пределами города.
Также российские военные атаковала Никополь Днепропетровской области: в результате артударов получили травмы три женщины.
Ранее мы сообщали, что днем военные росармии ударили по Полтаве. В результате российской атаки пострадали 22 человека, были повреждены несколько многоэтажек и одна из школ.
Читайте Новини.LIVE!