Оккупанты обстреляли Херсон. Фото иллюстративное: Херсонская областная прокуратура

Военные русской армии нанесли удары по Херсону. Взрывы раздались в понедельник около 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры в понедельник, 17 июня.

Читайте также:

В результате обстрела Херсона погиб гражданский

Последствия обстрела Херсона. Фото: Херсонская областная прокуратура

По данным следствия, смертельные ранения получил мужчина. Тело погибшего обнаружили в одном из городских парков.

Как написал в своем Telegram-канале начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, вероятно, мужчина погиб во время минометного обстрела. Последствия удара выясняются.

Сообщение начальника Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Сообщение пресс-службы Херсонской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове в понедельник вечером прогремели несколько взрывов: по предварительным данным, они произошли за пределами города.

Также российские военные атаковала Никополь Днепропетровской области: в результате артударов получили травмы три женщины.

Ранее мы сообщали, что днем военные росармии ударили по Полтаве. В результате российской атаки пострадали 22 человека, были повреждены несколько многоэтажек и одна из школ.