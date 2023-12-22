Окупанти наступають на кількох напрямках і зазнають великих втрат — нові дані Генштабу ЗСУ

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 667 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти намагаються проводити наступальні операції, однак зазнають невдач, а бійці ЗСУ — професійно ліквідовують ворогів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Де наступають окупанти

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, а також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках бійці ЗСУ відбили декілька російських атак.

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 22 атаки противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки, а також 13 атак в районах Первомайського Донецької області", — йдеться у повідомленні.

На Мар’їнському напрямку українські військові продовжують стримувати загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не вів, а на Запорізькому — намагався атакувати, однак безуспішно.

На Мелітопольському напрямку бійці ЗСУ продовжують активними діями завдавати російським окупантам втрат в живій силі та техніці, а також виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Загарбники не відмовилися від наміру вибити українські підрозділи із займаних позицій та здійснили 12 безуспішних штурмових дій. Окупанти отримали гідну відсіч та із втратами відступили.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів станом на 22 грудня

Станом на 22 грудня втрати російської армії на війні в Україні наступні:

особового складу — близько 351 350 (+1 080) осіб;

танків — 5 837 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин — 10 843 (+18) одиниці;

артилерійських систем — 8 250 (+24) одиниць;

РСЗВ — 932 (+0) одиниці;

засобів ППО — 611 (+0) одиниць;

літаків — 324 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 365 (+23) одиниць;

крилатих ракет — 1 613 (+0) одиниць;

кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 944 (+25) одиниці;

спеціальної техніки — 1 217 (+9) одиниць.

Втрати окупантів на 22 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі заявив, що, за оцінками Білого дому, російські окупанти зможуть легше проводити наступальні дії цієї зими, коли погодні умови стануть більш сприятливими для ведення механізованої маневровної війни. Йдеться про січень та лютий 2024 року.