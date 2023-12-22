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Оккупанты наступают на нескольких направлениях и несут большие потери — новые данные Генштаба ВСУ

22 декабря 2023 08:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты наступают на нескольких направлениях и несут большие потери — новые данные Генштаба ВСУ
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 667 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты пытаются проводить наступательные операции, однако терпят неудачу, а бойцы ВСУ — профессионально ликвидируют врагов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Где наступают оккупанты

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, а также увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Украинский военный на фронте
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях бойцы ВСУ отразили несколько российских атак.

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отбили 22 атаки противника восточнее Новокалиново, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак в районах Первомайского Донецкой области", — говорится в сообщении.

На Марьинском направлении украинские военные продолжают удерживать захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Украинская военная техника
Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел, а на Запорожском — пытался атаковать, однако безуспешно.

На Мелитопольском направлении бойцы ВСУ продолжают активными действиями наносить российским оккупантам потери в живой силе и технике, а также истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Захватчики не отказались от намерения выбить украинские подразделения с занимаемых позиций и совершили 12 безуспешных штурмовых действий. Оккупанты получили достойный отпор и с потерями отступили.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери оккупантов по состоянию на 22 декабря

По состоянию на 22 декабря потери российской армии на войне в Украине:

  • личного состава — около 351 350 (+1 080) человек;
  • танков — 5 837 (+9) единиц;
  • боевых бронированных машин — 10 843 (+18) единицы;
  • артиллерийских систем — 8 250 (+24) единиц;
  • РСЗО — 932 (+0) единицы;
  • средств ПВО — 611 (+0) единиц;
  • самолетов — 324 (+0) единицы;
  • вертолетов — 324 (+0) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 365 (+23) единиц;
  • крылатых ракет — 1 613 (+0) единиц;
  • кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10 944 (+25) единицы;
  • специальной техники — 1 217 (+9) единиц.
Потери оккупантов на 22 декабря
Потери оккупантов на 22 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби заявил, что, по оценкам Белого дома, российские оккупанты смогут легче проводить наступательные действия этой зимой, когда погодные условия станут более благоприятными для ведения механизированной маневровой войны. Речь идет о январе и феврале 2024 года.

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