Війна в Україні — окупанти штурмують Покровський напрямок

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Минулої доби по всьому фронту зафіксовано 127 бойових зіткнень. Третина з них — на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю, 2 серпня.

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Ситуація на Харківському та Куп'янському напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Піщаного та Стельмахівки.

Лиманський, Сіверський, Краматорський напрямки

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили шість атак окупантів неподалік Макіївки та Торського.

На Сіверському напрямку українські військові також відбили 11 штурмових дій, поблизу Іванодар’ївки, Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Кліщіївки, Андріївки та у бік Григорівки Донецької області.

Торецький та Покровський напрямки

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 53 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки і Желанного, де провів вісім та 18 атак відповідно. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинівки Донецької області.

Курахівський, Времівський, Оріхівський та Придніпровський напрямки

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив два штурми наших позицій неподалік Водяного Донецької області.

На Оріхівському напрямку теж відбулось дві ворожі атаки, в бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинили спробу окупантів просуватись на лівобережжі річки Дніпро.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, сьогодні у DeepState повідомили, що росіяни окупували Веселе у Донецькій області та мають незначні успіхи біля ще чотирьох населених пунктів.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти активно просуваються на Покровському напрямку. Головні їхні маневри пов'язані із закріпленням впродовж залізничних колій.