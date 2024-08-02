Война в Украине — оккупанты штурмуют Покровское направление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За прошедшие сутки по всему фронту зафиксировано 127 боевых столкновений. Треть из них — на Покровском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 2 августа.

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Ситуация на Харьковском и Купянском направлениях

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Песчаного и Стельмаховки.

Лиманское, Северское, Краматорское направления

На Лиманском направлении Силы обороны отразили шесть атак оккупантов недалеко от Макеевки и Торского.

На Северском направлении украинские военные также отбили 11 штурмовых действий, вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Спирного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении наши воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Клещиевки, Андреевки и в сторону Григорьевки Донецкой области.

Торецкое и Покровское направления

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отразили 53 штурмовых и наступательных действия. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Желанного, где провел восемь и 18 атак соответственно. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку от Пантелеймоновки, Воздвиженки, Свиридоновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калиновки Донецкой области.

Кураховский, Времевский, Ореховский и Приднепровский направления

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Прасковьевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времевском направлении агрессор совершил два штурма наших позиций недалеко от Водяного Донецкой области.

На Ореховском направлении тоже произошло две вражеские атаки, в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши защитники жестко пресекли попытку оккупантов продвигаться на левобережье реки Днепр.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, сегодня в DeepState сообщили, что россияне оккупировали Веселое в Донецкой области и имеют незначительные успехи еще около четырех населенных пунктов.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты активно продвигаются на Покровском направлении. Главные их маневры связаны с закреплением на железнодорожных путях.