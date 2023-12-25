Окупанти обіцяють платити за свідчення проти України

Російські окупанти в окупованому українському місті. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях росіяни обіцяють платити за свідчення проти України. Так, виплати у вигляді соцдопомоги для "постраждалих від українських обстрілів" пропонують у Запорізькій області.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС).

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У відомстві розповіли, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області окупаційна адміністрація обіцяє виплатити допомогу "постраждалим від української агресії". Єдиною умовою є заява на її отримання, яка по факту є свідченням того, що нібито Україна напала на регіон й обстрілює мирне населення.

"Росія — це синонім цинізму. 24 лютого 2022 року російський диктатор Володимир Путін на весь світ оголосив про початок війни. Сотні тисяч вбитого населення, сотні тисяч зруйнованих будинків та мільйони біженців й вину за це все Росія тепер намагається перекласти на свою жертву", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликали ігнорувати подібні ініціативи кремлівських посіпак й пам’ятати, що окупанти рідко дотримуються своїх же обіцянок.

Нагадаємо, загарбники в окупованому Енергодарі Запорізької області ставлять мітки на дверях квартир українців. Таким чином росіяни відмічають проживає хтось у приміщенні, чи ні.

Додамо, що ворог "піддає націоналізації" пусті квартири українців у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, заселяючи туди військових РФ разом із родинами. Їх справжні власники виїхали з міста через прихід російських загарбників.