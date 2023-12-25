Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти обіцяють платити за свідчення проти України arrow

Окупанти обіцяють платити за свідчення проти України

25 грудня 2023 07:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обіцяють платити за свідчення проти України
Російські окупанти в окупованому українському місті. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тимчасово окупованих територіях росіяни обіцяють платити за свідчення проти України. Так, виплати у вигляді соцдопомоги для "постраждалих від українських обстрілів" пропонують у Запорізькій області.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС)

Читайте також:

Як окупанти "мотивують" свідчити проти України

У відомстві розповіли, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області окупаційна адміністрація обіцяє виплатити допомогу "постраждалим від української агресії". Єдиною умовою є заява на її отримання, яка по факту є свідченням того, що нібито Україна напала на регіон й обстрілює мирне населення.

"Росія — це синонім цинізму. 24 лютого 2022 року російський диктатор Володимир Путін на весь світ оголосив про початок війни. Сотні тисяч вбитого населення, сотні тисяч зруйнованих будинків та мільйони біженців й вину за це все Росія тепер намагається перекласти на свою жертву", — йдеться у повідомленні. 

У ЦНС закликали ігнорувати подібні ініціативи кремлівських посіпак й пам’ятати, що окупанти рідко дотримуються своїх же обіцянок.

Нагадаємо, загарбники в окупованому Енергодарі Запорізької області ставлять мітки на дверях квартир українців. Таким чином росіяни відмічають проживає хтось у приміщенні, чи ні.

Додамо, що ворог "піддає націоналізації" пусті квартири українців у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, заселяючи туди військових РФ разом із родинами. Їх справжні власники виїхали з міста через прихід російських загарбників. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі