Оккупанты обещают платить за показания против Украины

Российские оккупанты в оккупированном украинском городе. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях россияне обещают платить за показания против Украины. Так, выплаты в виде соцпомощи для пострадавших от украинских обстрелов предлагают в Запорожской области.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС) .

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В ведомстве рассказали, что на временно оккупированной части Запорожской области оккупационная администрация обещает выплатить пособие "пострадавшим от украинской агрессии". Единственным условием является заявление на его получение, которое по факту является свидетельством того, что якобы Украина напала на регион и обстреливает мирное население.

"Россия — это синоним цинизма. 24 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин на весь мир объявил о начале войны. Сотни тысяч убитого населения, сотни тысяч разрушенных домов и миллионы беженцев и вину за это все Россия теперь пытается переложить на свою жертву", — говорится в сообщении.

В ЦНС призвали игнорировать подобные инициативы кремлевских приспешников и помнить, что оккупанты редко придерживаются своих же обещаний.

Напомним, захватчики в оккупированном Энергодаре Запорожской области ставят метки на дверях квартир украинцев. Таким образом, россияне отмечают проживает кто-то в помещении или нет.

Добавим, что враг подвергает национализации пустые квартиры украинцев во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области, заселяя туда военных РФ вместе с семьями. Их настоящие владельцы уехали из города из-за прихода российских захватчиков.