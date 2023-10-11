Окупанти обмежують доступ до інтернету в Луганській області, — Спротив
Окупаційна адміністрація все більше залякує місцеве населення новими обмеженнями. Так, у Луганській області ворог хоче суттєво обмежити доступ до інтернету.
Про це повідомляє Центр Національного спротиву.
Обмеження до інтернету
На окупованих територіях ворог шукає варіанти, як обмежити комунікацію партизан зі Збройними Силами. Один із таких методів — встановлення дротового інтернету. А для того, щоб його встановити, потрібно протйти процедуру ідентифікації.
"Під час користування таким інтернетом — важливо не вмикати VPN, адже це може викликати питання у спецслужб. Ймовірно, окупанти спробують наповнити більшим штатом спеціальні центри, які мають відслідковувати трафік абонентів", — попереджають у Центрі.
Поради Центру:
- Не користуйтесь дротовим інтернетом для передачі даних Силам оборони.
- Використовуйте мобільний інтернет та вмикайте VPN під час передачі даних.
- Користуйтесь телеграм-ботами для передачі даних.
- Передавайте інформацію про ремонтні роботи на лініях зв’язку, аби українське підпілля мало змогу завадити окупантам обмежити доступ до інтернету.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни затримали трьох школярів. Їх звинуватили у тому, що вони "створювали негативний образ Росії" та "розповсюджували націоналістичну символіку" у закритій групі в Telegram.
Також у міськраді додають, що окупанти продовжують боротися з так званими "екстремістськими матеріалами".