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Окупанти обмежують доступ до інтернету в Луганській області, — Спротив

11 жовтня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Окупанти обмежують доступ до інтернету в Луганській області, — Спротив
Військові РФ. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Окупаційна адміністрація все більше залякує місцеве населення новими обмеженнями. Так, у Луганській області ворог хоче суттєво обмежити доступ до інтернету.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

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Обмеження до інтернету

На окупованих територіях ворог шукає варіанти, як обмежити комунікацію партизан зі Збройними Силами. Один із таких методів — встановлення дротового інтернету. А для того, щоб його встановити, потрібно протйти процедуру ідентифікації. 

"Під час користування таким інтернетом — важливо не вмикати VPN, адже це може викликати питання у спецслужб. Ймовірно, окупанти спробують наповнити більшим штатом спеціальні центри, які мають відслідковувати трафік абонентів", — попереджають у Центрі.

Поради Центру:

  • Не користуйтесь дротовим інтернетом для передачі даних Силам оборони.
  • Використовуйте мобільний інтернет та вмикайте VPN під час передачі даних.
  • Користуйтесь телеграм-ботами для передачі даних. 
  • Передавайте інформацію про ремонтні роботи на лініях зв’язку, аби українське підпілля мало змогу завадити окупантам обмежити доступ до інтернету. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни затримали трьох школярів. Їх звинуватили у тому, що вони "створювали негативний образ Росії" та "розповсюджували націоналістичну символіку" у закритій групі в Telegram.

Також у міськраді додають, що окупанти продовжують боротися з так званими "екстремістськими матеріалами". 

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