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У Маріуполі окупанти затримали трьох школярів: у чому їх звинуватили

4 жовтня 2023 03:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Маріуполі окупанти затримали трьох школярів: у чому їх звинуватили
Військові РФ. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни затримали трьох школярів. Їх звинуватили у тому, що вони "створювали негативний образ Росії" та "розповсюджували націоналістичну символіку" у закритій групі в Телеграм.

Про це пише Маріупольська міськрада

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У Маріупольська міськраді повідомили, що загарбники звинуватили трьох учнів 9-го класу, які ніби то "створювали негативний образ росії" та "розповсюджували націоналістичну символіку" у закритій тг-групі.

"Плювали на символ V, "глумилися" над георгіївськими стрічками, російським триколором та малювали знак батальйону "Азов"", — так описують російські пропагандисти "злочини" українських дітей.

Також у міськраді додають, що окупанти продовжують боротися з так званими "екстремістськими матеріалами". 

"Ними стають бібліотечні книжки. Зокрема, історичні видання та українська класика. Раніше, можна було побачити, що загарбники викидають книги навіть Лесі Українки", — зазначають у міськраді.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, на що перетворилися будинки в центрі тимчасово окупованого міста від постійних російських обстрілів. За його словами, споруди стали "декорацією до фільму жахів".

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